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Новосибирские депутаты нашли способ борьбы с «чёрными» лесорубами

Рубрика: общество

24.10.2019 14:35

Фото с сайта pixabay.com

На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям депутаты предложили упорядочить работу пунктов приёма древесины; законопроект рассмотрят на ближайшей сессии.

Депутаты комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям областного парламента на заседании рассмотрели законопроект «Об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины на территории Новосибирской области и о внесении изменений в Закон Новосибирской области "Об административных правонарушениях в Новосибирской области"». Он разработан для сохранения и рационального использования лесного фонда, а также для предотвращения его незаконного лесопользования.

Законопроект презентовал заместитель министра природных ресурсов и экологии новосибирской области Евгений Рыжков. Он отметил, что основная цель закона – выявить пункты приёма древесины, работающие нелегально или полулегально. Чтобы проверить легальность приёма и отгрузки древесины, законопроектом предусматривается обязать владельцев встать на учёт в органе государственной власти, уполномоченном в сфере лесных отношений.

Кроме того, законом устанавливается порядок приёма и отгрузки древесины в лесоприёмных пунктах. Для этого необходимы документы, подтверждающие совершение операций, и ведение журналов учёта, в которых эти операции отражаются. Владельцы пунктов приёма и отгрузки древесины ежемесячно должны предоставлять в орган, уполномоченный в сфере лесных отношений, отчёт о принятой и отгруженной древесине.

По мнению разработчиков законопроекта, указанные документы позволят проверить количество древесины, находящейся в обращении, легальность поступления. Таким образом можно будет определить законность заготовки и в каком месте она была произведена, а также соотнести фактический объём с разрешённым. Если закон будет принят, то предпринимательство в лесной сфере в Новосибирской области получит положительный экономический эффект. Он должен устранить недобросовестную конкуренцию со стороны нелегальных лесозаготовителей. Снижение нелегальных рубок позволит увеличить объёмы аренды лесных участков и количество сделок по купле-продаже лесных насаждений. Это пополнит размер платежей в бюджет от лесопользовательской деятельности. В некоторых сибирских регионах, Красноярском крае, Томской области, Иркутской области соответствующие региональные законы, регламентирующие организацию деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины, уже доказали свою эффективность.

За нарушение требований, установленных законодательством Новосибирской области, предусмотрено внесение изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», устанавливающих административную ответственность.

По словам председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олега Подоймы, этот вопрос актуален не только для Новосибирской области.

«Опыт Иркутской области показывает, что за время реализации закон позволил сократить незаконную заготовку древесины на 40 %. Предварительное понимание и общая поддержка изменений в закон есть. Детализация будет рассматриваться между чтениями», – подчеркнул депутат.

На ближайшей сессии депутаты Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрят этот законопроект в первом чтении.

Напомним, 22 октября депутаты комитета по транспортной, промышленной и информационной политике областного парламента рассмотрели вопрос о недостроенных объектах. 

Анатолий Якимов

Теги: лес Законодательное собрание Новосибирск

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