«Единая Россия» сменила партийного секретаря в Новосибирском районе

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«Единая Россия» сменила партийного секретаря в Новосибирском районеРубрика: общество
24.10.2019 12:38
Фото с сайта «Единой России» в Новосибирской области
Руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов Новосибирского района Сергей Зубков избран секретарём районной партийной организации; на этом посту он сменил коллегу из областного заксобрания Олега Подойму.
Новым секретарём партийного отделения «Единой России» в Новосибирском районе стал действующий депутат районного Совета Сергей Зубков. На прошедшей 23 октября конференции его поддержало большинство участников. Об этом сообщается на сайте регионального отделения «ЕР».
«Делегатам были предложены кандидатуры председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игоря Гришунина, а также Александра Дудкина. Зубков предложил свою кандидатуру сам непосредственно во время конференции», – отметили в пресс-службе.
Тайным голосованием Сергея Зубкова избрали секретарём районной организации.
Сергей Зубков родом из города Чулыма Новосибирской области. Он окончил Новосибирский строительный институт и Новосибирский государственный технический институт. Является директором ООО «Утилитсервис», которое занимается сбором, транспортировкой и утилизацией отходов в четырёх субъектах России. Возглавляет новосибирскую областную ассоциацию «Экология Сибири». В 2015 году Зубков избран депутатом Совета депутатов Новосибирского района. Является руководителем фракции «Единой России».
В пресс-службе партии уточнили, что с 23 октября по 1 ноября на территории Новосибирской области во всех 44 местных отделениях «Единой России» пройдут партийные конференции. Единороссы определят делегатов на региональную конференцию, которая назначена на 8 ноября.
Напомним, в январе новосибирские единороссы сменили регионального лидера.
Мария Машанова
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