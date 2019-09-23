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Новосибирцам напомнили, из чего складывается «мусорный тариф»Рубрика: общество
24.10.2019 11:28
фото с сайта pixabay.com
За вывоз мусора жители Новосибирской области платят ежемесячно 88,62 рубля в месяц; региональный оператор напомнил, какие услуги входят в тариф.
Руководство компании «Экология-Новосибирск», а также министр ЖКХ и энергетики региона встретились с представителями ТСЖ, чтобы напомнить, из каких параметров формируется тариф на вывоз мусора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора.
«72,82 % от величины тарифа (или 64,54 рубля) составляют расходы на транспортирование ТКО; 7,97 % (или 7,06 рубля) – расходы на захоронение и обработку ТКО; 2,54 % (или 2,25 рубля) – расходы регионального оператора; 16,67 % (или 14,77 рубля) – НДС», – рассказала гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова.
Всего тариф для физических лиц в Новосибирской области составляет 88,62 рубля ежемесячно.
Анисимова подчеркнула, что в 2019 году в тарифе не предусмотрены расходы на проектирование, модернизацию и строительство объектов, но заложены расходы по обработке части собираемых отходов. Также предусмотрены расходы регионального оператора и НДС.
«При формировании тарифа на следующий год будут включены расходы на приобретение ёмкостей для сбора отходов», – добавила гендиректор компании.
По данным министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, потребность региона достаточна высока. Необходимо приобрести более 44 тысяч контейнеров для сбора отходов.
Напомним, ранее глава «Экологии-Новосибирск» заявила, что в центральных районах Новосибирска не хватает места для установки дополнительных мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора.
Мария Машанова
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