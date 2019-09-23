Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторождении

Фото и видео предоставлено участниками акции

Десятки жителей Ленинского района Новосибирска заблокировали проезд техники на территорию будущего карьера; люди выступают против разработки месторождения «Кучино».

На улице Клубной, 4/3 местные жители блокировали своими телами и личными автомобилями подъезд тяжёлой техники к месту, где планируется добыча песчано-гравийной смеси. Участники акции считают, что разработка месторождения негативно скажется на экологии – в зону негативного влияния попадает порядка пятисот домовладений, единственная дорога в школу и болото с редкими видами птиц и животных. Об этом сообщает общественная организация «Гражданский патруль».

Как рассказала Сиб.фм одна из участниц «живого щита» Анастасия Сергеева, новосибирцев беспокоит то, что карьер планируют рыть в непосредственной близости к домам. Она уточнила, что граница будущего карьера начинается в 20 метрах от их жилищ.

В эти минуты дорогу технике преграждают шесть личных автомобилей местных жителей.

«Объехать нас нельзя, так как дорога довольно узкая. Сейчас нас тут девять человек, было 15, но некоторые ушли греться», – уточнила Анастасия. Она добавила, что водителям бульдозера и ещё одной спецмашины недавно доставили обеды.

«Видимо, уезжать они не планируют и намерены стоять долго», – поделилась женщина.

Как уточнили в «Гражданском патруле», горожане уже неоднократно проводили митинги и добились отсрочки работ. На руках у людей – документ за подписью замгубернатора Новосибирской области Александра Дубовицкого, в котором говорится, что разработка перенесена на май 2020 года.

Известно, что месторождение «Кучино» разведано в Ленинском районе Новосибирска в 1999 году для обеспечения сырьём строительных организаций города и области.

Напомним, 11 октября новосибирские обманутые дольщики устроили голодовку под окнами областного правительства.