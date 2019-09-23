Лента новостейПредложить новость
Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения
Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды
До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области
«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей
Брату убийцы охранника бара «Ухо и Медведь» вынесли обвинительный приговор
Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторождении
Новосибирские блогеры сняли, как приставы на служебных авто едут под «кирпич»
В колонии Новосибирска воссоздали первый российский бомбардировщик «Илья Муромец»
Погибшему «народному мэру» Абакана хотят поставить памятник на самокате
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторожденииРубрика: общество
24.10.2019 16:05
Фото и видео предоставлено участниками акции
Десятки жителей Ленинского района Новосибирска заблокировали проезд техники на территорию будущего карьера; люди выступают против разработки месторождения «Кучино».
На улице Клубной, 4/3 местные жители блокировали своими телами и личными автомобилями подъезд тяжёлой техники к месту, где планируется добыча песчано-гравийной смеси. Участники акции считают, что разработка месторождения негативно скажется на экологии – в зону негативного влияния попадает порядка пятисот домовладений, единственная дорога в школу и болото с редкими видами птиц и животных. Об этом сообщает общественная организация «Гражданский патруль».
Как рассказала Сиб.фм одна из участниц «живого щита» Анастасия Сергеева, новосибирцев беспокоит то, что карьер планируют рыть в непосредственной близости к домам. Она уточнила, что граница будущего карьера начинается в 20 метрах от их жилищ.
В эти минуты дорогу технике преграждают шесть личных автомобилей местных жителей.
«Объехать нас нельзя, так как дорога довольно узкая. Сейчас нас тут девять человек, было 15, но некоторые ушли греться», – уточнила Анастасия. Она добавила, что водителям бульдозера и ещё одной спецмашины недавно доставили обеды.
«Видимо, уезжать они не планируют и намерены стоять долго», – поделилась женщина.
Как уточнили в «Гражданском патруле», горожане уже неоднократно проводили митинги и добились отсрочки работ. На руках у людей – документ за подписью замгубернатора Новосибирской области Александра Дубовицкого, в котором говорится, что разработка перенесена на май 2020 года.
Известно, что месторождение «Кучино» разведано в Ленинском районе Новосибирска в 1999 году для обеспечения сырьём строительных организаций города и области.
Напомним, 11 октября новосибирские обманутые дольщики устроили голодовку под окнами областного правительства.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения
Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды
До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области
«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей
Брату убийцы охранника бара «Ухо и Медведь» вынесли обвинительный приговор
Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторождении
Новосибирские блогеры сняли, как приставы на служебных авто едут под «кирпич»
В колонии Новосибирска воссоздали первый российский бомбардировщик «Илья Муромец»
Погибшему «народному мэру» Абакана хотят поставить памятник на самокате
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное