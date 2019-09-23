Новые машины будут убирать наледь с тротуаров Новосибирска

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Новые машины будут убирать наледь с тротуаров НовосибирскаРубрика: общество
24.10.2019 16:37
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирские коммунальщики объявили о готовности к снегопадам; закуплены новая техника и жидкий реагент.
С помощью новых машин, укомплектованных на базе УАЗов, будут чистить тротуары и узкие проезды в Новосибирске зимой, об этом рассказали в пресс-центре мэрии.
Это не единственное нововведение, с которым в этом году столкнутся автолюбители и пешеходы.
«Мы совершили революционный шаг – перешли на новые типы реагентов, полностью отказались от песка. Вместо него будет использоваться более крупный отсев», – рассказал в ходе выездного совещания мэр города Анатолий Локоть.
Также, по словам градоначальника, будут применяться реагент «Бионорд» и специальный соляной раствор. Испытывать экспериментальное нововведение планируется только в Центральном и Советском районах. На остальных дорогах будет применяться отсев.
Всего в Новосибирске работает шесть дорожно-эксплуатационных учреждений, отвечающих за уборку города. Парк спецтехники, предназначенной для содержания улично-дорожной сети в зимний период, насчитывает 496 единиц. На территории города будут работать две снегоплавильные станции – на улице Широкой и на улице Станционной.
«Технически мы готовы к зиме, теперь всё зависит от того, насколько своевременно и быстро мы будем разворачивать технику во время обильных снегопадов», – отметил Анатолий Локоть.
Напомним, 23 октября Сиб.фм рассказывал о том, что Бердск из-за бездействия коммунальщиков после первого снега затянуло ледяной коркой.
Алёна Коврова
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