Отец-изверг отправится в колонию за смерть пятерых детей при пожаре в Новосибирской области

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Вступил в силу приговор суда по делу о гибели пятерых детей в Искитиме; мужчина не предпринял никаких действий по их спасению.

Суд приговорил жителя Новосибирской области к трём годам колонии за пять сгоревших детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Правоохранители установили, что из-за несоблюдения сибиряком норм пожарной безопасности в ночь со 2 на 3 декабря 2017 года в доме случился пожар. Глава семьи покинул помещение, не позаботившись о спасении своих детей.

Кроме того было доказано, что отец причинял физические и психические страдания детям, относился к ним пренебрежительно и часто избивал.

За свои преступления он отправится в колонию на 3 года и 2 месяца. Мужчина пытался обжаловать решение суда, но апелляционная комиссия не согласилась с его доводами.

Напомним, 23 октября стало известно, что пьяный сибиряк облил бензином и поджёг свою девушку.