Переехали дважды: женщина погибла в страшном ДТП в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Душеспасительные видеоуроки для школьников снимают в новосибирской гимназии
Прокуратура нашла нарушения в работе подразделения новосибирского МЧС
Два врача, доярка и агроном в Новосибирске получили госнаграды от Путина
Талантливых детей ищут в Новосибирске тренеры хореографической академии Бориса Эйфмана
Погода в Новосибирске на 24 октября: нет солнца, зато есть мокрый снег
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Переехали дважды: женщина погибла в страшном ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
24.10.2019 08:49
Фото отдела пропаганды ГИБДД
Инцидент произошёл сегодня утром на Левом берегу Новосибирска; женщину переехали два автомобиля подряд.
Водитель внедорожника Nissan совершил наезд на женщину на улице Пермитина в Новосибирске. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор отдела пропаганды ГИБДД Владислав Савченков. После столкновения пострадавшую отбросило на встречную полосу. Там женщина попала под колёса другого автомобиля — ещё один Nissan не успел затормозить.
"ДТП произошло примерно в 6:40 утра. Личность и возраст женщины сейчас устанавливается", — добавил Савченков.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Напомним, накануне восьмилетняя школьница попала в реанимацию после ДТП в Новосибирске.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Душеспасительные видеоуроки для школьников снимают в новосибирской гимназии
Прокуратура нашла нарушения в работе подразделения новосибирского МЧС
Два врача, доярка и агроном в Новосибирске получили госнаграды от Путина
Талантливых детей ищут в Новосибирске тренеры хореографической академии Бориса Эйфмана
Погода в Новосибирске на 24 октября: нет солнца, зато есть мокрый снег
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное