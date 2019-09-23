Переехали дважды: женщина погибла в страшном ДТП в Новосибирске

Фото отдела пропаганды ГИБДД

Инцидент произошёл сегодня утром на Левом берегу Новосибирска; женщину переехали два автомобиля подряд.

Водитель внедорожника Nissan совершил наезд на женщину на улице Пермитина в Новосибирске. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор отдела пропаганды ГИБДД Владислав Савченков. После столкновения пострадавшую отбросило на встречную полосу. Там женщина попала под колёса другого автомобиля — ещё один Nissan не успел затормозить.

"ДТП произошло примерно в 6:40 утра. Личность и возраст женщины сейчас устанавливается", — добавил Савченков.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напомним, накануне восьмилетняя школьница попала в реанимацию после ДТП в Новосибирске.