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Погибшему "народному мэру" Абакана хотят поставить памятник на самокате

Рубрика: общество

24.10.2019 13:10

Фото со страницы Николая Булакина в социальной сети "ВКонтакте"

Памятник главе Абакана Николаю Булакину, который погиб в ДТП 14 октября, предложили поставить местные жители; люди предлагают запечатлеть мэра, едущим на самокате. 

Петиция с предложением установить в Абакане Республики Хакасия памятник погибшему в автокатастрофе мэру города Николаю Булакину появилась на платформе change.org. Автор идеи предлагает установить скульптуру градоначальника, который едет на электросамокате, как и бывало при жизни Булакина.  

Под петицией уже подписались более ста человек. 

Автор петиции, Егор Пекарский, отмечает, что после смерти мэра "город осиротел". 

"Благодаря его деятельности Абакан преобразился. Школы, детские сады, спортивные комплексы, парки, храмы... Это можно перечислять бесконечно", — поделился мужчина. 

По сообщениям местных СМИ, Булакин был по-настоящему "народным мэром". Проститься с ним пришли тысячи человек — из-за этого траурную церемонию пришлось продлить. 

Напомним, 14 октября мэр Абакана, руководивший городом 25 лет, погиб в ДТП. 

Мария Машанова

Теги: памятник Абакан Булакин

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Погибшему "народному мэру" Абакана хотят поставить памятник на самокате

сегодня 13:10 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

«Была угроза взрыва»: в Новосибирской области при пожаре погиб мужчина

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Банда кладменов в Новосибирске отправится в колонию на 20 лет

сегодня 12:02 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске около 200 домов оставили без отопления и горячей воды

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Хроника 0 Коммент.

Количество порывов теплосетей в Новосибирске выросло

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво задержали двух пьяных агрессивных омичей

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

«Видосики смотрю, как петлю сделать»: друзья рассказали о пропавшем школьнике Евгении Шуршилине из Бердска

сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирец избил до смерти своего престарелого отца

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

Отец-изверг отправится в колонию за смерть пятерых детей при пожаре в Новосибирской области

сегодня 09:54 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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