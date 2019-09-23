Погибшему "народному мэру" Абакана хотят поставить памятник на самокате

Фото со страницы Николая Булакина в социальной сети "ВКонтакте"

Памятник главе Абакана Николаю Булакину, который погиб в ДТП 14 октября, предложили поставить местные жители; люди предлагают запечатлеть мэра, едущим на самокате.

Петиция с предложением установить в Абакане Республики Хакасия памятник погибшему в автокатастрофе мэру города Николаю Булакину появилась на платформе change.org. Автор идеи предлагает установить скульптуру градоначальника, который едет на электросамокате, как и бывало при жизни Булакина.

Под петицией уже подписались более ста человек.

Автор петиции, Егор Пекарский, отмечает, что после смерти мэра "город осиротел".

"Благодаря его деятельности Абакан преобразился. Школы, детские сады, спортивные комплексы, парки, храмы... Это можно перечислять бесконечно", — поделился мужчина.

По сообщениям местных СМИ, Булакин был по-настоящему "народным мэром". Проститься с ним пришли тысячи человек — из-за этого траурную церемонию пришлось продлить.

Напомним, 14 октября мэр Абакана, руководивший городом 25 лет, погиб в ДТП.