Погода в Новосибирске на выходные: мокрый снег и гололёд

фото с сайта pixabay.com

Обильные осадки и сильный ветер могут подпортить отдых новосибирцам; о погоде на выходные читайте в материале Сиб.фм.

Синоптики предсказывают, что в конце недели погода сильно ухудшится: дождь превратится в мокрый снег, а дороги покроются гололёдом.

«На дорогах возможна гололедица. Для исключения аварийности водителям рекомендовано ограничить использование личного автотранспорта», – предупредили в мэрии Новосибирска.

По данным сайта Gismeteo, утром в пятницу температура будет держаться у отметки +2 градуса, пойдёт мелкий дождь, который позже превратится в снег. К вечеру столбик термометра опустится до -2. Сильный ветер будет дуть со скоростью 11-15 метров в секунду.

В субботу, 26 октября, столбик термометра поднимется максимум до +1 градуса. Вечером станет прохладней – до -2 градусов, ночью температура продержится у отметки -7 градусов. Снег будет идти весь день, ветер будет дуть с порывами до 11 метров в секунду.

В воскресенье ожидается потепление до +6 градусов, однако будет дуть сильный ветер со скоростью 14-16 метров в секунду.

Напомним, 24 октября новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды.