Погода в Новосибирске на выходные: мокрый снег и гололёд

Лента новостейПредложить новость
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ
Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо
Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения
«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Погода в Новосибирске на выходные: мокрый снег и гололёдРубрика: общество
25.10.2019 07:02
фото с сайта pixabay.com
Обильные осадки и сильный ветер могут подпортить отдых новосибирцам; о погоде на выходные читайте в материале Сиб.фм.
Синоптики предсказывают, что в конце недели погода сильно ухудшится: дождь превратится в мокрый снег, а дороги покроются гололёдом.
«На дорогах возможна гололедица. Для исключения аварийности водителям рекомендовано ограничить использование личного автотранспорта», – предупредили в мэрии Новосибирска.
По данным сайта Gismeteo, утром в пятницу температура будет держаться у отметки +2 градуса, пойдёт мелкий дождь, который позже превратится в снег. К вечеру столбик термометра опустится до -2. Сильный ветер будет дуть со скоростью 11-15 метров в секунду.
В субботу, 26 октября, столбик термометра поднимется максимум до +1 градуса. Вечером станет прохладней – до -2 градусов, ночью температура продержится у отметки -7 градусов. Снег будет идти весь день, ветер будет дуть с порывами до 11 метров в секунду.
В воскресенье ожидается потепление до +6 градусов, однако будет дуть сильный ветер со скоростью 14-16 метров в секунду.
Напомним, 24 октября новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ
Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо
Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения
«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное