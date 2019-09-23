Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения

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Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движенияРубрика: общество
24.10.2019 17:38
фото с сайта pixabay.com
По графику выходного дня будут курсировать 4 ноября пригородные поезда в Новосибирске; жителей просят учесть изменения времени отбытия и прибытия при планировании своего маршрута.
График движения новосибирских пригородных поездов традиционно изменится в праздничные дни в ноябре. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиале ОАО «РЖД».
«В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября курсирование пригородных поездов в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги будет осуществляться по графику выходного дня», – уточнили в компании.
С 5 ноября пригородные поезда будут курсировать в соответствии с действующим графиком.
В компании отметили, что дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, а также по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8 (383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).
Напомним, 19 сентября стало известно о демонстрационных поездках скоростного электропоезда «Ласточка» по Западно-Сибирской железной дороге.
Мария Машанова
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