Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения

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По графику выходного дня будут курсировать 4 ноября пригородные поезда в Новосибирске; жителей просят учесть изменения времени отбытия и прибытия при планировании своего маршрута.

График движения новосибирских пригородных поездов традиционно изменится в праздничные дни в ноябре. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиале ОАО «РЖД».

«В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября курсирование пригородных поездов в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги будет осуществляться по графику выходного дня», – уточнили в компании.

С 5 ноября пригородные поезда будут курсировать в соответствии с действующим графиком.

В компании отметили, что дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, а также по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8 (383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

Напомним, 19 сентября стало известно о демонстрационных поездках скоростного электропоезда «Ласточка» по Западно-Сибирской железной дороге.