Прокуратура нашла нарушения в работе подразделения новосибирского МЧС

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Прокуратура нашла нарушения в работе подразделения новосибирского МЧСРубрика: общество
24.10.2019 09:47
фото с сайта pixabay.com
Нарушения при госрегистрации маломерных судов и выдаче удостоверений на право управления ими сотрудниками новосибирского ГИМС МЧС выявила Барабинская транспортная прокуратура; должностные лица привлечены к ответственности.
Проверку соблюдения должностными лицами Купинского и Барабинского инспекторских отделений, Здвинского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области» законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта и административного законодательства провела Барабинская транспортная прокуратура.
«Выяснилось, что инспекторами этих подразделений допускались нарушения закона при осуществлении государственной регистрации и технического освидетельствования маломерных судов, выдачи удостоверений на право управления транспортными средствами. Имели место факты ненадлежащего ведения производства по делам об административных правонарушениях», – говорится в сообщении ведомства.
По итогам проверки Барабинский транспортный прокурор внёс представление начальнику ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области», после чего нарушения закона были устранены, а два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, сегодня стало известно о предложении МЧС увеличить штрафы за подлёдную рыбалку.
Мария Машанова
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