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Пропавшего в Бердске подростка больше активно не ищут

Рубрика: общество, проиcшествия

24.10.2019 21:15

фото из социальных сетей евгения шуршилина

Волонтёры свернули активные поиски пропавшего в Бердске Евгения Шуршилина; оперативники перешли на сбор информации. 

Поисковики прекратили активную стадию поиска пропавшего в Бердске 14-летнего Евгения Шуршилина. Все прошедшие сутки несколько поисковых отрядов, полиция, СК и добровольцы прочёсывали микрорайоны Бердска и окрестные лесные массивы. На поиски выдвигались более 200 человек одновременно.  

Поисковики прочесали стройки, заброшенные территории, подвалы, чердаки, гаражные кооперативы. Найти подростка не удалось. 

“Активный поиск на данный момент прекращён. Теперь идёт сбор информации по знакомым, родственникам, свидетелям. После будет принято решение — выводить снова группы на местность или нет”, — сообщили Сиб.фм в поисковом отряде “Лиза Алерт”. 

Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Сегодня отец пропавшего Евгения Шуршилина через интернет обратился к сыну с просьбой вернуться домой. 

Напомним, на этой неделе в Новосибирске объявили в розыск сразу несколько подростков. 

Татьяна Картавых

Теги: Бердск поиски пропавших Новосибирская область полиция Следственный комитет Лиза Алерт Поисковый отряд Маяк ребёнок пропал

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Пропавшего в Бердске подростка больше активно не ищут

сегодня 21:15 Общество 0 Коммент.

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Новосибирск обогнал соседей в рейтинге "высоких квартир"

сегодня 19:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу Большевистскую

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо

сегодня 18:42 Общество 0 Коммент.

Техника уехала: новосибирцы не пустили бульдозеры к месту разработки карьера

сегодня 18:10 Общество 0 Коммент.

Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения

сегодня 17:38 Общество 0 Коммент.

Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:04 Общество 0 Коммент.

«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей

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Видео: женщина с ножом ограбила офис микрозаймов в Новосибирске

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сегодня 16:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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