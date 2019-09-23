Пропавшего в Бердске подростка больше активно не ищут

фото из социальных сетей евгения шуршилина

Волонтёры свернули активные поиски пропавшего в Бердске Евгения Шуршилина; оперативники перешли на сбор информации.

Поисковики прекратили активную стадию поиска пропавшего в Бердске 14-летнего Евгения Шуршилина. Все прошедшие сутки несколько поисковых отрядов, полиция, СК и добровольцы прочёсывали микрорайоны Бердска и окрестные лесные массивы. На поиски выдвигались более 200 человек одновременно.

Поисковики прочесали стройки, заброшенные территории, подвалы, чердаки, гаражные кооперативы. Найти подростка не удалось.

“Активный поиск на данный момент прекращён. Теперь идёт сбор информации по знакомым, родственникам, свидетелям. После будет принято решение — выводить снова группы на местность или нет”, — сообщили Сиб.фм в поисковом отряде “Лиза Алерт”.

Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Сегодня отец пропавшего Евгения Шуршилина через интернет обратился к сыну с просьбой вернуться домой.

Напомним, на этой неделе в Новосибирске объявили в розыск сразу несколько подростков.