Пропавшего в Бердске подростка больше активно не ищут

Лента новостейПредложить новость
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ
В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу Большевистскую
Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо
Техника уехала: новосибирцы не пустили бульдозеры к месту разработки карьера
Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения
Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды
До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области
«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей
Брату убийцы охранника бара «Ухо и Медведь» вынесли обвинительный приговор
Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторождении
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Пропавшего в Бердске подростка больше активно не ищутРубрика: общество, проиcшествия
24.10.2019 21:15
фото из социальных сетей евгения шуршилина
Волонтёры свернули активные поиски пропавшего в Бердске Евгения Шуршилина; оперативники перешли на сбор информации.
Поисковики прекратили активную стадию поиска пропавшего в Бердске 14-летнего Евгения Шуршилина. Все прошедшие сутки несколько поисковых отрядов, полиция, СК и добровольцы прочёсывали микрорайоны Бердска и окрестные лесные массивы. На поиски выдвигались более 200 человек одновременно.
Поисковики прочесали стройки, заброшенные территории, подвалы, чердаки, гаражные кооперативы. Найти подростка не удалось.
“Активный поиск на данный момент прекращён. Теперь идёт сбор информации по знакомым, родственникам, свидетелям. После будет принято решение — выводить снова группы на местность или нет”, — сообщили Сиб.фм в поисковом отряде “Лиза Алерт”.
Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
Сегодня отец пропавшего Евгения Шуршилина через интернет обратился к сыну с просьбой вернуться домой.
Напомним, на этой неделе в Новосибирске объявили в розыск сразу несколько подростков.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ
В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу Большевистскую
Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо
Техника уехала: новосибирцы не пустили бульдозеры к месту разработки карьера
Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения
Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды
До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области
«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей
Брату убийцы охранника бара «Ухо и Медведь» вынесли обвинительный приговор
Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторождении
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное