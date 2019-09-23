С особой жестокостью: сибирячка может сесть на 10 лет за поджог сожителя-пьяницы

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Прокуратура утвердила обвинительный приговор в отношении подозреваемой; женщина облила бензином сожителя и подожгла его.

Жительница Новосибирска облила смесью бензина с нефтемаслом и подожгла своего сожителя в ходе ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Прокуратура Черепановского района утвердила обвинительный приговор по делу подозреваемой.

«По версии следователя отдела СКР по Новосибирской области, ранее не судимая женщина, испытывая личные неприязненные отношения к потерпевшему и находясь совместно с ним в вечернее время на улице, умышленно выплеснула на него горючую жидкость (смесь бензина и нефтемасла). После этого злоумышленница бросила на одежду потерпевшего зажжённую спичку. Причиной конфликта послужило распитие мужем обвиняемой и его знакомыми, в т. ч. потерпевшим, спиртных напитков на лавочке рядом с домом. Неоднократные попытки обвиняемой пресечь распитие спиртного в общественном месте успехом не увенчались», – сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина получил ожоги шеи, лица, туловища и правого плеча четвёртой степени. Женщину обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённого с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего». Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй – 10 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня житель Искитима погиб в горящем доме.