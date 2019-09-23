Штормовой ветер накроет Новосибирск

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МЧС распространило скорректированный прогноз на ближайшие дни; на Новосибирск надвигается штормовой ветер.

Пользователи мобильной связи сегодня получили экстренное предупреждение от МЧС: на Новосибирск надвигается шторм.

“МЧС: 25 октября по Новосибирской области местами ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду”, — говорится в СМС-сообщении.

На сайте регионального Управления МЧС информации о штормовом предупреждении нет. Однако, сегодня днём мэрия Новосибирска предупредила горожан о предстоящем сильном ветре — до 19 метров в секунду.

Напомним, при сильном ветре не рекомендуется находиться вблизи слабо закреплённых конструкций, деревьев и линий электропередач.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

Напомним, в конце сентября в Новосибирске объявили ночной ураган.