Штормовой ветер накроет Новосибирск

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Штормовой ветер накроет НовосибирскРубрика: общество
24.10.2019 20:48
фото pixabay.com
МЧС распространило скорректированный прогноз на ближайшие дни; на Новосибирск надвигается штормовой ветер.
Пользователи мобильной связи сегодня получили экстренное предупреждение от МЧС: на Новосибирск надвигается шторм.
“МЧС: 25 октября по Новосибирской области местами ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду”, — говорится в СМС-сообщении.
На сайте регионального Управления МЧС информации о штормовом предупреждении нет. Однако, сегодня днём мэрия Новосибирска предупредила горожан о предстоящем сильном ветре — до 19 метров в секунду.
Напомним, при сильном ветре не рекомендуется находиться вблизи слабо закреплённых конструкций, деревьев и линий электропередач.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
Напомним, в конце сентября в Новосибирске объявили ночной ураган.
Татьяна Картавых
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