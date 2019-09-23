Сибиряк зарезал жену на глазах их маленького сына

Лента новостейПредложить новость
Погибшему "народному мэру" Абакана хотят поставить памятник на самокате
«Единая Россия» сменила партийного секретаря в Новосибирском районе
«Была угроза взрыва»: в Новосибирской области при пожаре погиб мужчина
В Новосибирске около 200 домов оставили без отопления и горячей воды
Душеспасительные видеоуроки для школьников снимают в новосибирской гимназии
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Сибиряк зарезал жену на глазах их маленького сынаРубрика: проиcшествия
24.10.2019 12:53
фото с сайта pixabay.com
Вынесен приговор кемеровчанину, который убил свою супругу на улице рядом с детским садом.
В Кемеровской области шестилетний мальчик стал свидетелем жестокого убийства своей матери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.
Правоохранители установили, что 31 января текущего года женщина вышла из детского сада, откуда забрала своего сына, когда к ней подошёл супруг для выяснения отношений. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой сибиряк достал нож и нанёс жене несколько ранений. Приехавшие медики не смогли спасти жизнь женщины.
«Мальчик, увидев отца, успел отбежать в сторону, испуганного ребёнка заметила проходившая мимо женщина, которая тут же взяла его за руку и отвела подальше в сторону», – отметили в ведомстве.
Суд приговорил убийцу к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, 18 октября в Новосибирске вынесли приговор убийце друга.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Погибшему "народному мэру" Абакана хотят поставить памятник на самокате
«Единая Россия» сменила партийного секретаря в Новосибирском районе
«Была угроза взрыва»: в Новосибирской области при пожаре погиб мужчина
В Новосибирске около 200 домов оставили без отопления и горячей воды
Душеспасительные видеоуроки для школьников снимают в новосибирской гимназии
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Странная история
Реконструкция последних дней жизни актёра Данила Ляпустина...
Новости по теме
Популярное