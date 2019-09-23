Сибиряк зарезал жену на глазах их маленького сына

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Вынесен приговор кемеровчанину, который убил свою супругу на улице рядом с детским садом.

В Кемеровской области шестилетний мальчик стал свидетелем жестокого убийства своей матери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Правоохранители установили, что 31 января текущего года женщина вышла из детского сада, откуда забрала своего сына, когда к ней подошёл супруг для выяснения отношений. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой сибиряк достал нож и нанёс жене несколько ранений. Приехавшие медики не смогли спасти жизнь женщины.

«Мальчик, увидев отца, успел отбежать в сторону, испуганного ребёнка заметила проходившая мимо женщина, которая тут же взяла его за руку и отвела подальше в сторону», – отметили в ведомстве.

Суд приговорил убийцу к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, 18 октября в Новосибирске вынесли приговор убийце друга.