Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды

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Порывы ветра до 18 метров в секунду и осадки ожидаются в Новосибирске в ближайшие три дня; автомобилистов попросили отказаться от поездок на длительные расстояния.

Дождь и мокрый снег ждут новосибирцев в ближайшие три дня. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

Завтра, а также 26 и 27 октября синоптики обещают ночные температуры до -4 °C ночью и до +4 °C днём. При этом с пятницы по воскресенье будет идти дождь, переходящий в снег.

«На дорогах возможно гололедица. Для исключения аварийности водителям рекомендовано ограничить использование личного автотранспорта», – уточнили в мэрии.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе напомнили, что в в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

Напомним, сегодня во время традиционной встречи с представителями СМИ мэр Новосибирска заявил об использовании нового способа борьбы с гололёдом в городе.