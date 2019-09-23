Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды

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Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погодыРубрика: общество
24.10.2019 17:17
фото с сайта pixabay.com
Порывы ветра до 18 метров в секунду и осадки ожидаются в Новосибирске в ближайшие три дня; автомобилистов попросили отказаться от поездок на длительные расстояния.
Дождь и мокрый снег ждут новосибирцев в ближайшие три дня. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.
Завтра, а также 26 и 27 октября синоптики обещают ночные температуры до -4 °C ночью и до +4 °C днём. При этом с пятницы по воскресенье будет идти дождь, переходящий в снег.
«На дорогах возможно гололедица. Для исключения аварийности водителям рекомендовано ограничить использование личного автотранспорта», – уточнили в мэрии.
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе напомнили, что в в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.
Напомним, сегодня во время традиционной встречи с представителями СМИ мэр Новосибирска заявил об использовании нового способа борьбы с гололёдом в городе.
Мария Машанова
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Лента новостей
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