Следком возбудил уголовное дело после пропажи Жени Шуршилина

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Следственный комитет возбудил дело по статье "убийство"; мальчика ищут третий день.

СУ СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство" после пропажи 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С учётом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — добавили в пресс-службе.