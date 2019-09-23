Следком возбудил уголовное дело после пропажи Жени Шуршилина

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Следком возбудил уголовное дело после пропажи Жени ШуршилинаРубрика: проиcшествия
24.10.2019 14:30
Фото Сиб.фм
Следственный комитет возбудил дело по статье "убийство"; мальчика ищут третий день.
СУ СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство" после пропажи 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"С учётом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — добавили в пресс-службе.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
Новосибирские блогеры сняли, как приставы на служебных авто едут под «кирпич»
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