Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ

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Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУРубрика: общество
24.10.2019 19:31
Фото пресс-службы НГУ
Вирусолог из НГУ покорила жюри убедительной дискуссией о мифах вокруг вакцинации; на конкурс было подано более 200 видеолекций.
Молодая учёная Маргарита Романенко получила сто тысяч рублей за доходчивую лекцию о вакцинах. Сегодня, 24 октября пресс-служба НГУ рассказала, как девушка победила в ежегодном всероссийском конкурсе «Лучший лектор».
Научный сотрудник лаборатории бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ рассказала лекцию на тему «Вакцины: польза или вред?» всего за 20 минут. В этом ей помогла команда NSU LIFE и подготовка видеолекций на портал Coursera.
«Самым сложным было свою лекцию уложить в 20 минут, чтобы все нужное сказать и при этом не перебрать время. Мне, конечно, очень приятно было победить. Получила подтверждение, что я — неплохой лектор и можно дальше продолжать заниматься со студентами», — сообщила Маргарита Романенко.
Ранее научная сотрудница принимала участие в российско-немецком Science Slam, TEDx Новосибирск и выступала на программе «Научный стенд-ап» на канале «Культура».
Всего на конкурс было отправлено более 200 заявок, призовой фонд составил более 910 тысяч рублей.
Напомним, 16 октября новосибирец получил миллион долларов за программу для вычисления рака по наследству.
Никита Манько
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