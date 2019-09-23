Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо

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В корпорации Boeing уверены, что стоящие на земле самолёты 737- MAX до 2020 года продолжат летать по маршрутам; полёты этого типа самолётов приостановлены с марта этого года.

Самолёты Boeing 737-MAX в ближайшее время должны продолжить полёты. Более полугода авиалайнеры стоят на земле. Полёты были приостановлены в связи с двумя авиакатастрофами, произошедшими в Индонезии и Эфиопии. Как рассказал исполнительный директор Boeing Деннис Муйленбург порталу breakingtravelnews.com, главным приоритетом корпорации остаётся безопасность полётов.

«Мы предприняли все меры, чтобы ещё больше усилить внимание нашей компании к безопасности продуктов и услуг. Мы продолжаем выполнять обязательства перед клиентами и открывать новые возможности с нашими ценностями безопасности, качества и целостности», — отметил представитель корпорации.

В настоящее время инженеры компании разработали новое программное обеспечение и обновили учебные материалы для пилотов Boeing 737-MAX, поскольку авиаконцерн заинтересован в повторном прохождении лётной сертификации самолёта.

В отчёте по итогам за третий квартал 2019 года в корпорации отметили, что в 2020 году будет увеличено производство самолётов Boeing 737-MAX с 42 до 57 в месяц. Сейчас поставки приостановлены и несколько сотен самолётов ожидают момента, когда они будут переданы авиакомпаниям.

В российском авиапарке находится всего два самолёта Boeing 737-MAX. Они принадлежат авиакомпании Globus, летающей под брендом S7 Airlines.

Напомним, 12 сентября авиакомпанию S7 Airlines возглавил Вадим Клебанов, ранее руководившим авиакомпанией Globus.