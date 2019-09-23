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Техника уехала: новосибирцы не пустили бульдозеры к месту разработки карьера

Рубрика: общество

24.10.2019 18:10

Жители Новосибирска, преградившие строительной технике путь к месторождению "Кучино", целый день держали оборону; несколько минут назад бульдозеры покинули площадку. 

Акция жителей улицы Клубной в Ленинском районе Новосибирска, которые заблокировали проезд техники на территорию будущего карьера, на сегодня завершена. "Бульдозер и вторая машина только что уехали. Мы тоже расходимся по домам, но что будет завтра — пока непонятно ", — сообщила Сиб.фм местная жительница Анастасия Сергеева. 

По словам женщины, люди намерены не допустить начала разработки месторождения "Кучино", поскольку это негативно скажется на экологии. Поскольку в зону негативного влияния попадает порядка пятисот домовладений, единственная дорога в школу и болото с редкими видами птиц и животных. 

Как объяснили Сиб.фм в «Гражданском патруле», горожане уже неоднократно проводили митинги и добились отсрочки работ. На руках у людей – документ за подписью замгубернатора Новосибирской области Александра Дубовицкого, в котором говорится, что разработка перенесена на май 2020 года. 

Напомним, сегодня рядом с их домами появилась тяжёлая техника, проезд которой жители преградили личными авто и собственными телами. 

 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область

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