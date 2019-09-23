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«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей

Рубрика: общество

24.10.2019 17:01

фото с сайта pikabu.ru

В Новосибирской области больше 75 тысяч детей получают льготное питание в школах; родители рассказали об «особенностях школьной кухни».

История о детях, питающихся хуже, чем собаки, облетела в октябре соцсети. Факт отвратительного отношения к школьникам из малообеспеченных семей вскрылся в некоторых районах Алтая. Депутаты обратили внимание на сумму компенсации на обеды в учебных заведениях и были шокированы – обед ребёнка из малообеспеченной семьи обходился бюджету в 4 рубля 85 копеек. Что можно купить на эту сумму? Ничего. И всё же, используя деньги, школьники Алтайского края обедали около пяти раз в месяц…

Малообеспеченные и нуждающиеся в поддержке семьи есть везде. Обстоятельства, ставшие причиной появления у семьи такого статуса, разные. И если в законодательстве предусмотрена поддержка – люди имеют право получить её, а не издёвку. 

Новосибирские мамы довольны ценой

Сколько стоит обед школьника из малообеспеченной семьи Новосибирской области и нет ли среди наших детей тех, кто с завистью смотрит в тарелку однокласснику, решили выяснить в Сиб.фм. Поддержку в освещении этого вопроса нам оказали администратор и участники группы "Беседка для родителей" в соцсети "ВКонтакте".

Многодетные мамы с готовностью откликнулись на призыв рассказать про своих детей. Они же поведали, что в школах Новосибирска и области дела обстоят относительно неплохо. Не все родители захотели назвать учебное заведение или район, в котором проживают, но в целом картина получилась следующая.

«Я мама четверых детей, малообеспеченная, ещё и вдова. У нас питание в школе бесплатное на основе свидетельства о том, что я многодетная мама. В нашей школе начиная с пятого класса дают суп и горячее. Дети не жаловались ни разу: была гречка с курицей, толчёнка с котлетами, лапша с сосисками, пирожки, чай и компот. Начальный блок обходится без супа, потому что минимум уроков. Я в родительском комитете и знаю, что мамы с одним, двумя детьми даже будучи в браке, но имея статус малообеспеченной семьи на основании справки о доходах, поданной в соцзащиту, получают справку, что у них минимальный доход. Справку дают педагогу, и дети питаются бесплатно в школе, без всяких поборов. А так у нас питание горячее стоит 80 рублей», – рассказала Алёна, многодетная мама из Ленинского района Новосибирска. 

«Мои дети питаются вообще бесплатно. Сколько это выходит – я не знаю. Первое, второе, третье, компот и булочка. Не всегда вкусно, но это от детей зависит – кому как. Очень вкусный плов и солянка, детям нравится. У многодетных – комплексный обед. Другие дети заказывают то, что хотят», – отметила Мария, мама детей, обучающихся в школе № 211 Калининского района.

«У нас питание хорошее, каждый день разное, в четверг рыбный день. Детям нравится. Первое, второе и компот. Это всё от директора зависит, наш директор молодец. При этом питание для платников от бесплатников не отличается», – прокомментировала Татьяна, многодетная мама.

«Кушаем платно, но мы не многодетные, не малоимущие. За сентябрь оплатили 1400, двухразовое питание. Два года назад ели только раз, пришёл новый директор, теперь два раза», – написала Ирина про школу № 4 в городе Черепаново.

«У нас 9 класс, лицей при СГУГиТ, выдают талоны на неделю, 60 рублей в день, берёшь, что хочешь, можешь потратить за день», – поделилась опытом Мария, многодетная мама.

«Нам везёт. Кормят детей вкусно. Разнообразное меню, мясное часто. Первоклашкам накрывают стол, старший сам выбирает, что хочет на 60 рублей в день. Младший домой ещё приносит булки, соки, фрукты – им дают на разницу от положенных 60 рублей, и что поел. Для детей с ОВЗ двухразовое питание в нашей школе», – о положительном опыте рассказала и Надежда, многодетная мама из Бердска. 

Опросив родителей, мы сделали вывод, что на питание детей из многодетных семей в Новосибирске и области выделяется в среднем от 40 до 80 рублей в день. Стоимость обеда варьируется в зависимости от месторасположения школы, количества обучающихся детей и смен. Никто не сказал, что ребёнок не может позволить себе обед из-за недостаточного финансирования.

Что ответили в министерстве

В министерстве образования Новосибирской области подтвердили – именно эти суммы заложены в бюджет. А порядок и условия предоставления мер социальной поддержки устанавливает правительство НСО.

Согласно справке, в Новосибирской области в день на ребенка выделяется 40 рублей, в Новосибирске за счёт местного бюджета сумма больше – до 60 рублей, в Бердске она составляет 50 рублей, а в рабочем посёлке Кольцово – 91 рубль.

Размер суммы меняется. Например, в прошлом году в Новосибирской области она была на пять рублей меньше – 35 рублей. В 2019 году из бюджета на оплату питания льготной категории школьников направили 1398,4 миллиона рублей, и это на 140 % больше, чем в 2018 году. За год выросло и количество детей, пользующихся правом на бесплатные обеды. Сейчас их более 75 тысяч.

Кто может получить бесплатное питание в школах Новосибирска?

Если вы сомневаетесь, имеете ли право на бесплатный обед, мы напомним, кто может на него рассчитывать.

За счёт федерального бюджета (ст. 37 ФЗ №273) завтраками и обедами обеспечиваются ученики с ограниченными возможностями.

Другие льготные категории учеников могут рассчитывать на средства из местного бюджета. Бесплатные завтраки и обеды предоставляются:

  • учащимся из многодетных или малоимущих семей;
  • ученикам, утратившим одного из родителей;
  • учащимся начальных классов (как правило, им бесплатно выдается завтрак).

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо собрать следующие документы:

  • заявление установленного образца от одного из родителей или официальных представителей;
  • свидетельство о рождении / внутренний паспорт учащегося;
  • справку о социальном статусе семьи (если она признана малоимущей);
  • справку ПФР в Новосибирске о выплате пенсии по случаю потери кормильца;
  • справку МСЭ в Новосибирске, удостоверяющую присвоение категории инвалидности;
  • справку о составе семьи.

Заявление на оформление выдачи бесплатного или льготного питания в Новосибирске можно подать в отдел соцзащиты по месту обучения ребёнка.

Нам нравится цена, но не качество

Изучая ответы на один вопрос, мы наткнулись на другую проблему – качество блюд в некоторых школах родителям, мягко говоря, не нравится. 

«В Краснообске очень плохое питание, дети отказываться это есть. Мы многодетные, моя (дочь) сказала – "можешь написать заявление и отказаться от этого питания, я есть не буду". Платно тоже очень плохо кормят, дети предпочитают носить с собой», – пожаловалась Мария из посёлка Краснообск.

«У нас в школе ужас! Спрашиваю — что давали? Рис с мясом – не стала кушать, гречка с колбасой – не стала, сосиска непонятная с лапшой – никто из детей не стал есть (даже платники). К слову, дочка от еды не отказывается никогда, ест всегда то, что дают. Тут для меня шок был», – написала Татьяна, многодетная мама (женщина не уточнила, в какой школе учатся её дети).

«Мы многодетная семья. Дети ходят в 65-ю школу. Кормили хорошо, когда повара готовили в школе. Сейчас привозят с комбината еду. Качество ужасное, то недоваренное, то переваренное. Вопрос даже поднимался на общешкольном собрании, а в итоге ничего не меняется. Кормят так всех», – отметила Надежда из Новосибирска.

«Ребенок учится в Черепанове в 1-й школе. Питается ребёнок бесплатно. Так как учится со второй смены, кушает один раз. Насчёт "вкусно или невкусно" сын говорит, что когда учился с первой смены – кормили лучше и два раза, а не один!» – написала Екатерина из города Черепаново.

Многие могут сказать, что качество готовых блюд в школьных столовых оценить трудно: дети разные и предпочтения в каждой семье свои. Но если ученики массово отказываются от обеда – это уже тревожный звонок.

Если не нравится обед — задайте вопрос директору

Кто отвечает за качество блюд? Кем регулируется рацион? На эти вопросы ответили в министерстве образования Новосибирской области. Итак, за организацию питания учащихся отвечает руководство школы (ст.37 ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Там же решают вопрос закупки продуктов (если работает своя кухня и повара) или заключают контракты с комбинатами питания.

Приготовление еды для школьников происходит в соответствии с СанПиНом, утверждённым Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области.

И если верить официальному ответу, меню для школьников разрабатывается по сезонам – учитывается потребность в витаминах, калориях и необходимых питательных веществах.

Выходит следующее: если в вашей школе обед постоянно остаётся в тарелке, и дети предпочитают фастфуд, стоит задать вопрос директору и связаться с комбинатом питания.

А министерство, в свою очередь, проведёт «мониторинг состояния организации питания и выполнения натуральных норм питания обучающихся». Результаты мониторинга будут использованы Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области для организации контрольно-надзорных мероприятий.

История детей отдельных регионов Алтая даёт пищу для размышлений. Иногда взрослые, погружённые в свои проблемы, не замечают беззакония в отношении своих близких, менее защищённых членов семей. Если уделять им немного больше времени, критических ситуаций удастся избежать.

А результат небольшого исследования Сиб.фм даёт право сказать – хорошо, что в школах Новосибирской области сегодня все дети могут позволить себе комплексный обед.

Однако далеко не везде ситуация такая безоблачная. В сентябре стало известно о голодающих детях, проживающих в реабилитационном отделении села Блюдчанского. Жалобы на маленькие порции и голод в этом заведении стали причиной увольнения директора.

 

 

 

 

Алёна Коврова

Теги: школа Новосибирская область льготы питание

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