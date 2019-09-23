Увеличить штрафы на подлёдную рыбалку предложили в МЧС

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Увеличить штрафы на подлёдную рыбалку предложили в МЧСРубрика: общество
24.10.2019 08:25
Фото Pixabay
Больше всего провалов под лёд происходит в ноябре-декабре; сейчас спасатели сообщают о 47 потенциально опасных местах.
Главное управление МЧС по Новосибирской области предложило увеличить в два раза штраф за несанкционированный выход на лёд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В основном, это касается рыбаков, которые выходят на неокрепший лёд в ноябре-декабре.
«Сейчас наблюдаются первые заморозки и, как правило, при появлении первого льда рыбаки пробуют выходить на водоемы. Основная масса происшествий на неокрепшем льду приходится на ноябрь – начало декабря. В это время возможны провалы людей под лед, начинаются также происшествия, связанные с отрывом прибрежного льда», — сообщил и.о. главного инспектора по маломерным судам Юрий Карпов.
Пресс-служба МЧС сообщает, что спасателям известно по меньшей мере 47 опасных мест, в которых автомобилисты регулярно выезжают на лёд.
«Нам известно о 47 местах, где активно автомобилисты выезжают на лед. Чтобы снизить риск происшествий, все такие места должны быть обвалованы или ограждены. В прошлый зимний период на рыбаков за выезд на лед вне ледовых переправ заведены 170 административных дел. Помощь застрявшим в снегу на водоемах автомобилистам, конечно, оказана», — добавили в ведомстве.
ГУ МЧС по Новосибирской области порекомендовало главам районов в обязательном порядке рассмотреть инициативу увеличения размера штрафов за несанкционированный выход на лёд. Так, на законодательном уровне правительство Новосибирской области рассмотрит повышение денежного наказания с нынешних 300-1000 рублей до 500-2000 рублей.
Напомним, огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне две недели назад.
Эмиль Фукс
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