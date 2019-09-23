В аэропорту Толмачёво задержали двух пьяных агрессивных омичей

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Двое жителей Омска задержаны за дебош в новосибирском аэропорту; мужчин выпроводили с самолёта.

Двоих омичей задержали за дебош в пьяном состоянии в новосибирском аэропорту Толмачёво. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. Сибиряки выражались нецензурной бранью и провоцировали на конфликт других пассажиров.

«По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Экипажем авиалайнера было принято решение об отказе в перелёте нарушителям общественного порядка», – сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас оба дебошира задержаны. Им предъявлено обвинение за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Дело передано в Обской районный суд Новосибирска для принятия процессуального решения.

Напомним, на прошлой неделе аэропорт Толмачёво установил рекорд по количеству пассажиров.