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В колонии Новосибирска воссоздали первый российский бомбардировщик «Илья Муромец»

Рубрика: общество

24.10.2019 14:11

Фото с сайта УФСИН по Новосибирской области

В новосибирской колонии построили аналог цельнодеревянного биплана «Илья Муромец» 1914 года; бомбардировщик выставили на центральном плаце учреждения. 

Осуждённые из кружка по авиамоделированию ИК-8 в Новосибирской области воссоздали модель первого российского четырёхмоторного биплана «Илья Муромец». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. 

Как рассказали в ведомстве, модель получилась довольно большая – размах крыльев почти три метра, длина фюзеляжа – около двух, что подразумевало установку его на довольно массивную и жёсткую опору.

«Специально для новой модели осуждённые цеха металлообработки изготовили отдельные элементы каркаса жёсткости для крыльев будущего биплана и фигурную металлическую опору», – добавили в пресс-службе. 

Основные элементы фюзеляжа, двигатели и каркас крыльев бомбардировщика выполнены из дерева и обтянуты листовым пластиком, который в процессе окрасили в жёлтый цвет.

В колонии уточнили, что на постройку модели ушло почти два месяца.

Все осуждённые, принимавшие участие в создании модели, были поощрены правами начальника колонии.

Напомним, 21 октября в одной из женских колоний Новосибирска выступил знаменитый исполнитель шансона Денис Мафик. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область ГУФСИН кружок

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сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Хроника 0 Коммент.

Количество порывов теплосетей в Новосибирске выросло

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво задержали двух пьяных агрессивных омичей

сегодня 11:01 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:53 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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