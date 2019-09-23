В колонии Новосибирска воссоздали первый российский бомбардировщик «Илья Муромец»

Фото с сайта УФСИН по Новосибирской области

В новосибирской колонии построили аналог цельнодеревянного биплана «Илья Муромец» 1914 года; бомбардировщик выставили на центральном плаце учреждения.

Осуждённые из кружка по авиамоделированию ИК-8 в Новосибирской области воссоздали модель первого российского четырёхмоторного биплана «Илья Муромец». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Как рассказали в ведомстве, модель получилась довольно большая – размах крыльев почти три метра, длина фюзеляжа – около двух, что подразумевало установку его на довольно массивную и жёсткую опору.





«Специально для новой модели осуждённые цеха металлообработки изготовили отдельные элементы каркаса жёсткости для крыльев будущего биплана и фигурную металлическую опору», – добавили в пресс-службе.

Основные элементы фюзеляжа, двигатели и каркас крыльев бомбардировщика выполнены из дерева и обтянуты листовым пластиком, который в процессе окрасили в жёлтый цвет.

В колонии уточнили, что на постройку модели ушло почти два месяца.

Все осуждённые, принимавшие участие в создании модели, были поощрены правами начальника колонии.

Напомним, 21 октября в одной из женских колоний Новосибирска выступил знаменитый исполнитель шансона Денис Мафик.