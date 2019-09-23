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В колонии Новосибирска воссоздали первый российский бомбардировщик «Илья Муромец»Рубрика: общество
24.10.2019 14:11
Фото с сайта УФСИН по Новосибирской области
В новосибирской колонии построили аналог цельнодеревянного биплана «Илья Муромец» 1914 года; бомбардировщик выставили на центральном плаце учреждения.
Осуждённые из кружка по авиамоделированию ИК-8 в Новосибирской области воссоздали модель первого российского четырёхмоторного биплана «Илья Муромец». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Как рассказали в ведомстве, модель получилась довольно большая – размах крыльев почти три метра, длина фюзеляжа – около двух, что подразумевало установку его на довольно массивную и жёсткую опору.
«Специально для новой модели осуждённые цеха металлообработки изготовили отдельные элементы каркаса жёсткости для крыльев будущего биплана и фигурную металлическую опору», – добавили в пресс-службе.
Основные элементы фюзеляжа, двигатели и каркас крыльев бомбардировщика выполнены из дерева и обтянуты листовым пластиком, который в процессе окрасили в жёлтый цвет.
В колонии уточнили, что на постройку модели ушло почти два месяца.
Все осуждённые, принимавшие участие в создании модели, были поощрены правами начальника колонии.
Напомним, 21 октября в одной из женских колоний Новосибирска выступил знаменитый исполнитель шансона Денис Мафик.
Мария Машанова
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Лента новостей
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