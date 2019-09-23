В Новосибирске около 200 домов оставили без отопления и горячей воды

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Из-за аварии на теплотрассе 23 октября около двух сотен жилых многоквартирных домов в Железнодорожном районе были отключены от теплоснабжения и горячего водоснабжения; ремонтные работы длились до 9 утра 24 октября.

Без горячей воды и отопления более 15 часов оставались жители двухсот домов Железнодорожного района города Новосибирска. Авария на теплотрассе произошла накануне вечером. В пресс-службе СГК сообщили, что аварийные работы завершились рано утром в четверг.

На сайте map.novo-sibirsk.ru на 11 часов 24 октября зарегистрировано пять аварийных отключений отопления и 61 – горячего водоснабжения. Горячая вода отсутствует в Ленинском районе в районе площади Карла Маркса, 2-й Портовой улицы и в Заельцовском районе на улице Весенней и Красном проспекте.

Аварийное отключение теплоснабжения произошло в районе 2-й Портовой улицы.

Плановые работы по горячему водоснабжению ведутся в 62 жилых домах, по теплоснабжению – в 119.

Горячее водоснабжение и отопление должно быть восстановлено в течение дня.

Напомним, 23 октября энергетики рассказали об увеличении количества порывов на теплосетях.