В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу Большевистскую

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В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу БольшевистскуюРубрика: общество
24.10.2019 19:02
Фото Правительства Новосибирской области
В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирске отремонтируют 21 километр городских магистралей; будут ликвидированы четыре места концентрации ДТП.
Объёмы ремонта проезжей части на городских магистралях в 2020 году останутся на уровне этого года. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В будущем году отремонтируют 21 километр дорог.
Как отметил градоначальник, Новосибирск участвует в национальном проекте «БКАД». При этом показывает хорошие показатели по выполнению плана. В этом году на ремонт 20 километров городских магистралей было направлено 1,015 миллиарда рублей.
«Участие в национальном проекте позволило за три года полностью отремонтировать Красный проспект – от аэропорта «Северный» до автовокзала. Кроме того, в этом году проведен ремонт четырех участков дорог на улицах Гоголя, Жуковского, Фрунзе и Бердском шоссе. Капитально отремонтированы улицы Фабричная и Большевистская», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.
По его словам, впервые в рамках БКАД началась реконструкция трёх выездов из города – на Гусинобродском шоссе, улицах Кедровой и 2-й Станционной. Ремонтируется не только дорожное полотно, но и прилегающая инфраструктура – тротуары, перекрестки, светофоры, ограждения.
Директора МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Демин отметил, что требования к качеству работ по федеральному проекту очень высокие. В некоторых случаях подрядчики были вынуждены переделать работу. Так произошло на улицах Большевистской и Фабричной.
Кроме того, за летний сезон был отремонтирован 61 объект – 37 тысяч квадратных метров тротуаров и 10 километров городских магистралей. Это было сделано за счёт реализации городских программ.
Анатолий Локоть заверил, что в будущем году на ремонт дорог будет направлено более 1 миллиарда рублей. Половина из которых пойдёт на завершение реконструкции трёх въездов в Новосибирск — Гусинобродское шоссе, улицы Кедровая и 2-й Станционная. Оставшиеся деньги пойдут на продолжение капитального ремонта Бердского шоссе и улицы Большевистской. Также будут ликвидированы четыре места концентрации ДТП.
Напомним, 16 октября стало известно о завершении ремонта на улицах Геозедической и Большой в городе Оби.
Анатолий Якимов
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