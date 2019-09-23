В Новосибирске выпустили первый толковый словарь якутского языка

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Учёные вели работы над трудом с 1972 года; словарь издан в 15 томах.

Ученые из якутского Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН выпустили большой толковый словарь якутского языка. Об этом сообщает Управление по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН. Учёные начали работу над фундаментальным трудом ещё в 1972 году.

Издали толковый словарь якутского языка в Новосибирске. Издание состоит из 15 томов. В них содержатся около 10 тысяч страниц и 80 тысяч слов и фразеологизмов.

Напомним, 23 октября новосибирские учёные заявили о создании машины для борьбы с раком мозга.