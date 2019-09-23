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В регионах Сибири продолжают строить объекты здравоохранения

Рубрика: общество

25.10.2019 07:14

Фото Правительства Новосибирской области

В Омске под руководством полномочного представителя президента России в Сибирском Федеральном округе Сергея Меняйло прошло совещание, посвященное проблемам строительства объектов здравоохранения; на эти цели выделено более 12 миллиардов рублей.

В четверг, 24 октября в Омске состоялось совещание по вопросам строительства объектов социальной сферы в рамках национального проекта «Здравоохранение» и государственной программы «Развитие здравоохранения» в регионах Сибири. Его проводил полномочный представитель президента России в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло.

В рамках федеральной программы на территории Сибири запланировано построить или реконструировать шесть объектов здравоохранения. Они будут располагаться в республиках Алтай и Хакасия, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. При этом три из них дополнительно получат финансирование в рамках национального проекта «Здравоохранение». Всего на эти цели предусмотрено выделение 9 миллиардов рублей из федерального бюджета и 3 миллиарда из региональных. 

«Средства на эти цели были выделены на основании обращений глав регионов по прямому поручению Президента Российской Федерации. Это накладывает на всех нас ещё большую ответственность за своевременное исполнение предусмотренных работ», – сказал Сергей Меняйло.

Пять объектов должны принять первых пациентов в году, а радиологическое отделение в Республике Хакасия – в 2022. По ряду объектов работы идут с отставанием от графика. 

Сергей Меняйло отметил, что четыре из шести объектов являются завершением или реконструкцией «долгостроев». 

«Это говорит о том, что больницы были необходимы населению ещё много лет назад, но по различным причинам они не были достроены. Сложно переоценить как важны подобные социальные объекты для регионов, поэтому контроль за ходом строительства должен быть строгим», – подчеркнул он.

В обсуждении участвовалии директор финансово-экономического департамента Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья Сибирякова, профильные заместители глав регионов Сибири.

Напомним, 6 августа губернатор Новосибирской области проконтролировал опережающие темпы реконструкции перинатального центра в Новосибирске. 

Анатолий Якимов

Теги: Сибирь строительство здравоохранение СФО

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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