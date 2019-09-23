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В России повысят минимальный размер оплаты труда

Рубрика: экономика, общество

24.10.2019 22:19

фото pixabay.com

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении МРОТ; с января 2020 года от вырастет на 850 рублей. 

На пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года МРОТ до 12130 рублей. 

По оценке Минтруда, повышение затронет около 3,2 миллиона человек, половина из которых занимают должности в органах государственного и муниципального управления. 

По оценке специалистов, с учётом районных коэффициентов рост МРОТ составит от 850 рублей в центральных регионах России до 2,5 тысяч на Чукотке. 

В соответствии с законодательством, в России заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума.  

Кроме того, повышение МРОТ повлияет на компенсации и социальные выплаты. Именно на основе минимального размера оплаты труда рассчитываются, например, больничные листы. 

Напомним, в середине октября долги по заработной плате в Новосибирской области превысили 50 миллионов рублей. 

Татьяна Картавых

Теги: Россия заработная плата мрот

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В России повысят минимальный размер оплаты труда

сегодня 22:19 Экономика 0 Коммент.

Видео: цирковой медведь напал на дрессировщика

сегодня 21:42 Общество 0 Коммент.

Пропавшего в Бердске подростка больше активно не ищут

сегодня 21:15 Общество 0 Коммент.

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Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ

сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирск обогнал соседей в рейтинге "высоких квартир"

сегодня 19:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу Большевистскую

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо

сегодня 18:42 Общество 0 Коммент.

Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения

сегодня 17:38 Общество 0 Коммент.

Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области

сегодня 17:04 Общество 0 Коммент.

«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Новые машины будут убирать наледь с тротуаров Новосибирска

сегодня 16:37 Общество 0 Коммент.

Видео: женщина с ножом ограбила офис микрозаймов в Новосибирске

сегодня 16:31 Хроника 0 Коммент.

Брату убийцы охранника бара «Ухо и Медведь» вынесли обвинительный приговор

сегодня 16:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторождении

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирская аспирантка получила стипендию правительства России

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Неделя пропавших подростков: в Новосибирской области массово исчезают несовершеннолетние

сегодня 15:12 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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