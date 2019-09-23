В России повысят минимальный размер оплаты труда

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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении МРОТ; с января 2020 года от вырастет на 850 рублей.

На пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года МРОТ до 12130 рублей.

По оценке Минтруда, повышение затронет около 3,2 миллиона человек, половина из которых занимают должности в органах государственного и муниципального управления.

По оценке специалистов, с учётом районных коэффициентов рост МРОТ составит от 850 рублей в центральных регионах России до 2,5 тысяч на Чукотке.

В соответствии с законодательством, в России заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума.

Кроме того, повышение МРОТ повлияет на компенсации и социальные выплаты. Именно на основе минимального размера оплаты труда рассчитываются, например, больничные листы.

Напомним, в середине октября долги по заработной плате в Новосибирской области превысили 50 миллионов рублей.