В России повысят минимальный размер оплаты труда

Лента новостейПредложить новость
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ
В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу Большевистскую
Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо
Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения
Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды
До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области
«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей
Брату убийцы охранника бара «Ухо и Медведь» вынесли обвинительный приговор
Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторождении
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
В России повысят минимальный размер оплаты трудаРубрика: экономика, общество
24.10.2019 22:19
фото pixabay.com
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении МРОТ; с января 2020 года от вырастет на 850 рублей.
На пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года МРОТ до 12130 рублей.
По оценке Минтруда, повышение затронет около 3,2 миллиона человек, половина из которых занимают должности в органах государственного и муниципального управления.
По оценке специалистов, с учётом районных коэффициентов рост МРОТ составит от 850 рублей в центральных регионах России до 2,5 тысяч на Чукотке.
В соответствии с законодательством, в России заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума.
Кроме того, повышение МРОТ повлияет на компенсации и социальные выплаты. Именно на основе минимального размера оплаты труда рассчитываются, например, больничные листы.
Напомним, в середине октября долги по заработной плате в Новосибирской области превысили 50 миллионов рублей.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ
В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу Большевистскую
Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо
Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения
Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды
До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области
«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей
Брату убийцы охранника бара «Ухо и Медведь» вынесли обвинительный приговор
Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторождении
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Ноги крест-накрест
В Барнауле строят храм на месте кладбища, извлекая челов...
Почему люди летают
Куда, на сколько и с кем улетают сибиряки, чтобы затем в...
Новости по теме
Популярное