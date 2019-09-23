Видео ДТП, после которого новосибирская школьница попала в реанимацию, появилось в сети

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Видео ДТП, после которого новосибирская школьница попала в реанимацию, появилось в сетиРубрика: проиcшествия
24.10.2019 13:48
Скриншот видео ГИБДД
Наезд на восьмилетнюю девочку произошёл накануне, 23 октября; школьница попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Видео с кадрами наезда водителя на восьмилетнюю девочку в Первомайском районе появилось сегодня в сети. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.
Инцидент произошёл накануне утром. Водитель 1997 года рождения сбил девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте на улице Аксёнова. По последним данным, девочка сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму и множественные переломы.
Напомним, массовое ДТП произошло сегодня утром в Новосибирске.
Эмиль Фукс
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