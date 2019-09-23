Видео ДТП, после которого новосибирская школьница попала в реанимацию, появилось в сети

Скриншот видео ГИБДД

Наезд на восьмилетнюю девочку произошёл накануне, 23 октября; школьница попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Видео с кадрами наезда водителя на восьмилетнюю девочку в Первомайском районе появилось сегодня в сети. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

Инцидент произошёл накануне утром. Водитель 1997 года рождения сбил девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте на улице Аксёнова. По последним данным, девочка сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму и множественные переломы.

Напомним, массовое ДТП произошло сегодня утром в Новосибирске.