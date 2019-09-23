Видео: цирковой медведь напал на дрессировщика

Лента новостейПредложить новость
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ
В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу Большевистскую
Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо
Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения
Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды
До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области
«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей
Брату убийцы охранника бара «Ухо и Медведь» вынесли обвинительный приговор
Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторождении
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Видео: цирковой медведь напал на дрессировщикаРубрика: общество, проиcшествия
24.10.2019 21:42
фото pixabay.com, видео со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
В сети появилось видео из цирка шапито; медведь напал на своего тренера во время представления.
Дрессированный цирковой медведь покалечил своего тренера в момент выступления на арене цирка шапито в Карелии. Видео сняли зрители, которые в этот момент находились в нескольких метрах от неогороженного манежа.
Неожиданное нападение зверя на дрессировщика произошло в момент исполнения номера “Медведь и тачка”. Какое-то время косолапый послушно толкал тележку, а потом развернулся и кинулся на тренера. Ассистент пытался отогнать зверя при помощи ударов руками и ногами, но это не принесло результатов. Освободить дрессировщика удалось только после того, как медведя ударили электрошокером.
Общественники и зоозащитники уже составляют петицию об изъятии животного и возбуждении в отношении циркачей уголовного дела по статье “Жестокое обращение с животными”.
Напомним, в сентябре зоозащитники вынудили гипермаркет “Мега” отказать в размещении на своей площадке цирка шапито.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ
В Новосибирске отремонтируют Бердское шоссе и улицу Большевистскую
Стоящие в Толмачёво два Boeing 737-MAX до конца года поднимутся в небо
Медики Новосибирской области и Южной Кореи договорились о сотрудничестве
Пригородные поезда в Новосибирской области на день сменят график движения
Сильный ветер и мокрый снег: новосибирцев предупредили о резком ухудшении погоды
До полутора тысяч тонн в сутки увеличились надои молока в Новосибирской области
«У нас в школе ужас!»: родители новосибирских школьников оценили обеды детей
Брату убийцы охранника бара «Ухо и Медведь» вынесли обвинительный приговор
Новосибирцы встали живым щитом перед бульдозерами на скандальном месторождении
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное