Видео: цирковой медведь напал на дрессировщика

фото pixabay.com, видео со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В сети появилось видео из цирка шапито; медведь напал на своего тренера во время представления.

Дрессированный цирковой медведь покалечил своего тренера в момент выступления на арене цирка шапито в Карелии. Видео сняли зрители, которые в этот момент находились в нескольких метрах от неогороженного манежа.

Неожиданное нападение зверя на дрессировщика произошло в момент исполнения номера “Медведь и тачка”. Какое-то время косолапый послушно толкал тележку, а потом развернулся и кинулся на тренера. Ассистент пытался отогнать зверя при помощи ударов руками и ногами, но это не принесло результатов. Освободить дрессировщика удалось только после того, как медведя ударили электрошокером.

Общественники и зоозащитники уже составляют петицию об изъятии животного и возбуждении в отношении циркачей уголовного дела по статье “Жестокое обращение с животными”.

Напомним, в сентябре зоозащитники вынудили гипермаркет “Мега” отказать в размещении на своей площадке цирка шапито.