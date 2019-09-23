Видео: женщина с ножом ограбила офис микрозаймов в Новосибирске

Фото с сайта ГУ МВД по Новосибирской области

Подозреваемая вынесла деньги из офиса микрозаймов; нападение запечатлели камеры наблюдения.

Неустановленная женщина обокрала офис микрофинансовой организации на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщает региональное ГУВД. Подозреваемая угрожала сотруднику ножом.

«23 октября в 13.26 в Октябрьском районе в офисе микрофинансовой организации, расположенной на улице Бориса Богаткова, неустановленная женщина, угрожая ножом, похитила у менеджера денежные средства, после чего скрылась. По данному факту в Отделе полиции № 6 "Октябрьский" Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой"», – сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент женщина находится на свободе. Полиция принимает меры для оперативной установки личности подозреваемой.

Напомним, 21 октября мужчина ограбил микрофинансовую организацию в Калининском районе.