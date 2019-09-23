«Видосики смотрю, как петлю сделать»: друзья рассказали о пропавшем школьнике Евгении Шуршилине из Бердска

фото из архива Сиб.фм

Мальчик отправился утром в школу, но так до неё и не дошёл; более 200 человек ищут его в лесу под Бердском.

В Бердске родители и сотрудники полиции разыскивают 14-летнего Евгения Шуршилина – школьника, который пропал утром 22 октября. На поиски подростка отправились новосибирские волонтёры из отряда «Лиза Алерт». Сейчас мальчика ищут почти две сотни человек на территории бердского леса.

Сегодня стали известны подробности о жизни Евгения:

«Десять лет назад у него умерла мама, однако воспитанием занимается не только отец, но и бабушка с дедушкой. Никто никогда не мог подумать, что он готов уйти из дома. Всегда внушал доверие, он неглупый парень для своего возраста. Это сложный период в его голове, ему только будет 15, он повзрослел и начал анализировать что-то в голове и принял решение уйти», – рассказала Сиб.фм знакомая мальчика.

Друзья характеризуют его как очень спокойного и тихого. Но также отмечают, что в последнее время его что-то тревожило.

«На первый взгляд он очень тихий и отстранённый. Он очень интересный и начитанный парень. Просто немного запуганный. Если его попросить, то он без колебаний придёт на помощь. Он часто жаловался на жизнь», – поделилась подруга, с которой Женя познакомился в лагере.

Его последние сообщения в социальных сетях стали очень мрачными.

(Переписка Жени с лучшим другом)

«Он общительный, всегда идёт на контакт и участвует в семейных посиделках. Мы играем в настольные игры, обмениваемся музыкой. Занимается игрой на гитаре и рисованием. У него есть несколько альбомов с рисунками. Не страдал никогда компьютерными играми, достаточно активный. Если мы его звали с собой, он всегда соглашался. Есть и те, с кем Женя не ладит в школе, но это обычное дело для его возраста», – отметила девушка двоюродного брата Евгения Шуршилина.

Напомним, 23 октября волонтёры отправились на поиски пропавшего в Бердске подростка.