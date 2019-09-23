«Возвращайся домой, сын»: отец пропавшего Жени Шуршилина обратился к мальчику через интернет

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«Возвращайся домой, сын»: отец пропавшего Жени Шуршилина обратился к мальчику через интернетРубрика: общество, проиcшествия
24.10.2019 11:31
фото поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»
Подросток исчез 22 октября утром; полицейские выдвинули версию, что Евгений уже покинул город.
В Новосибирской области продолжаются поиски 14-летнего Евгения Шуршилина, который ушёл из дома три дня назад.
«Женя, мы все тебя очень любим. И очень ждём твоего возвращения. Что бы ни случилось, возвращайся скорее домой. Мы не упрекнём тебя ни в чём, не обругаем, не обидим. Не накажем. Ведь ты для нас самый родной человек. Ты даже не представляешь, как сильно мы все переживаем. Вернись домой, сын», – обратился к мальчику его отец Алексей Шуршилин во время интервью с изданием «Курьер.Среда.Бердск».
Правоохранители предполагают, что Евгений Шуршилин уже уехал из Бердска. Сейчас подростка ищут родственники, друзья и волонтёры из поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, ранее друзья рассказали о пропавшем школьнике Евгении Шуршилине из Бердска.
Никита Минин
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