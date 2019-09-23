Врач-онколог рассказал, почему Анастасия Заворотнюк могла заболеть раком

фото из Instagram Анастасии Заворотнюк

По данным некоторых СМИ, актриса пытается вылечиться от онкологического заболевания; близкие родственники Заворотнюк также боролись с этой болезнью.

Онколог Анатолий Михайленко высказал предположение, что онкологическое заболевание могло передаться звезде сериала «Моя прекрасная няня» по наследству. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

По словам медика, ближайшие родственники Анастасии Заворотнюк – её отец и брат, умерли из-за рака. Если у них в анамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневилля, то вполне возможно, что артистка тоже оказалась подвержена этому заболеванию.

Как ранее стало известно, Анастасия Заворотнюк узнала о смертельном диагнозе весной 2019 года. По информации, которую пока не комментируют близкие и родные, врачи диагностировали у неё глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга. Зарубежные врачи пытались вылечить актрису и даже произвели трепанацию черепа, однако всё оказалось безрезультатно.

Напомним, 22 октября стало известно, что болезнь Анастасии Заворотнюк россияне считают симуляцией и самопиаром.