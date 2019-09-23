Врач-онколог рассказал, почему Анастасия Заворотнюк могла заболеть раком

Лента новостейПредложить новость
Новосибирские блогеры сняли, как приставы на служебных авто едут под «кирпич»
В колонии Новосибирска воссоздали первый российский бомбардировщик «Илья Муромец»
Погибшему «народному мэру» Абакана хотят поставить памятник на самокате
«Единая Россия» сменила партийного секретаря в Новосибирском районе
«Была угроза взрыва»: в Новосибирской области при пожаре погиб мужчина
В Новосибирске около 200 домов оставили без отопления и горячей воды
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Врач-онколог рассказал, почему Анастасия Заворотнюк могла заболеть ракомРубрика: общество
24.10.2019 15:38
фото из Instagram Анастасии Заворотнюк
По данным некоторых СМИ, актриса пытается вылечиться от онкологического заболевания; близкие родственники Заворотнюк также боролись с этой болезнью.
Онколог Анатолий Михайленко высказал предположение, что онкологическое заболевание могло передаться звезде сериала «Моя прекрасная няня» по наследству. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
По словам медика, ближайшие родственники Анастасии Заворотнюк – её отец и брат, умерли из-за рака. Если у них в анамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневилля, то вполне возможно, что артистка тоже оказалась подвержена этому заболеванию.
Как ранее стало известно, Анастасия Заворотнюк узнала о смертельном диагнозе весной 2019 года. По информации, которую пока не комментируют близкие и родные, врачи диагностировали у неё глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга. Зарубежные врачи пытались вылечить актрису и даже произвели трепанацию черепа, однако всё оказалось безрезультатно.
Напомним, 22 октября стало известно, что болезнь Анастасии Заворотнюк россияне считают симуляцией и самопиаром.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Новосибирские блогеры сняли, как приставы на служебных авто едут под «кирпич»
В колонии Новосибирска воссоздали первый российский бомбардировщик «Илья Муромец»
Погибшему «народному мэру» Абакана хотят поставить памятник на самокате
«Единая Россия» сменила партийного секретаря в Новосибирском районе
«Была угроза взрыва»: в Новосибирской области при пожаре погиб мужчина
В Новосибирске около 200 домов оставили без отопления и горячей воды
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Жизнь без преград
Технические приспособления помогают сделать более комфортн...
Весна – это здорово!
В межсезонье медики советуют сибирякам пристальнее «з...
Успеть за один день
Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...
Аннён по-корейски
Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные техн...
Новости по теме
Популярное