Засада для КамАЗа: новосибирцы поймали в ночи грузовики с мусором

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Засада для КамАЗа: новосибирцы поймали в ночи грузовики с мусоромРубрика: общество
24.10.2019 10:27
фото с сайта pixabay.com
Жители Новосибирска устроили ночную засаду на несанкционированной свалке в Ленинском районе; оба водителя сумели скрыться.
Двух водителей грузовиков с мусором застали ночью новосибирцы. Об этом сообщает «Гражданский патруль». Жители Новосибирска ожидали водителей в засаде в районе несанкционированной свалки на улице Дукача.
«Мы решили осмотреть территорию и обнаружили в районе свалки две работающие машины. Первый КамАЗ успел выгрузиться и заехать на закрытую территорию базы по адресу улица Хинганская, 1. Второй мы успели задержать на месте сваливания мусора, сняли его на фото и видео, но к приезду полиции водитель сбежал по тому же адресу, что и первый», – рассказала очевидица событий «Гражданскому патрулю».
Как сообщают местные жители, мусоровозы уже в течение года привозят коммунальные отходы на нелегальную свалку.
Напомним, 18 октября стало известно, что свалка в Дзержинском районе горит неделю.
Эмиль Фукс
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