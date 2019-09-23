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Засада для КамАЗа: новосибирцы поймали в ночи грузовики с мусором

Рубрика: общество

24.10.2019 10:27

фото с сайта pixabay.com

Жители Новосибирска устроили ночную засаду на несанкционированной свалке в Ленинском районе; оба водителя сумели скрыться.

Двух водителей грузовиков с мусором застали ночью новосибирцы. Об этом сообщает «Гражданский патруль». Жители Новосибирска ожидали водителей в засаде в районе несанкционированной свалки на улице Дукача. 

«Мы решили осмотреть территорию и обнаружили в районе свалки две работающие машины. Первый КамАЗ успел выгрузиться и заехать на закрытую территорию базы по адресу улица Хинганская, 1. Второй мы успели задержать на месте сваливания мусора, сняли его на фото и видео, но к приезду полиции водитель сбежал по тому же адресу, что и первый», – рассказала очевидица событий «Гражданскому патрулю».

Как сообщают местные жители, мусоровозы уже в течение года привозят коммунальные отходы на нелегальную свалку. 

Напомним, 18 октября стало известно, что свалка в Дзержинском районе горит неделю.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область свалка

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сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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