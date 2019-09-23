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Агрессивный сожитель изрезал иркутянку на глазах ребёнка

Рубрика: проиcшествия

25.10.2019 11:01

фото с сайта pixabay.com

Жительница Иркутска чудом выжила после 18 ножевых ранений; гражданский муж напал на неё на глазах малолетнего ребёнка. 

Около 20 ударов ножом нанёс агрессивный сожитель матери своего ребёнка. Трагедия произошла в присутствии малыша. Девушка успела добраться до соседей, которые и вызвали скорую. ОБ этом сообщают «Вести-Иркутск». 

Как впоследствии рассказала потерпевшая – врачам удалось её спасти, – проблемы с бывшим гражданским супругом возникали и раньше. Мужчина не впервые поднял на неё руку, поэтому в сентябре 2019 женщина с ребёнком стала жить отдельно, сняв квартиру. 

В один из вечеров отец ребёнка пришёл к ней и избил – молодая мать написала заявление в полицию, однако правоохранители почему-то не отреагировали. 

Сейчас мужчину разыскивает полиция. А девушка после выписки из больницы намерена вернуть ребёнка, которого после случившегося забрали органы власти. 

Напомним, 10 октября алкоголик и наркоман в Новосибирске порезал сестру за просьбу починить её ноутбук.  

Мария Машанова

Теги: Иркутская область ножевые ранения

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Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира

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сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Пьяный омич водил машину с «удостоверением» Путина

сегодня 09:17 Общество 0 Коммент.

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Переломаны рёбра: молодого новосибирца госпитализировали после ДТП

сегодня 08:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:42 Общество 0 Коммент.

В регионах Сибири продолжают строить объекты здравоохранения

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на выходные: мокрый снег и гололёд

сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как найти вторую половинку

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 25 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

В России повысят минимальный размер оплаты труда

вчера 22:19 Экономика 0 Коммент.

Видео: цирковой медведь напал на дрессировщика

вчера 21:42 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:15 Общество 0 Коммент.

Найдены двое пропавших подростков в Новосибирске

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вчера 19:40 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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