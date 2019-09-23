Агрессивный сожитель изрезал иркутянку на глазах ребёнка

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Агрессивный сожитель изрезал иркутянку на глазах ребёнкаРубрика: проиcшествия
25.10.2019 11:01
фото с сайта pixabay.com
Жительница Иркутска чудом выжила после 18 ножевых ранений; гражданский муж напал на неё на глазах малолетнего ребёнка.
Около 20 ударов ножом нанёс агрессивный сожитель матери своего ребёнка. Трагедия произошла в присутствии малыша. Девушка успела добраться до соседей, которые и вызвали скорую. ОБ этом сообщают «Вести-Иркутск».
Как впоследствии рассказала потерпевшая – врачам удалось её спасти, – проблемы с бывшим гражданским супругом возникали и раньше. Мужчина не впервые поднял на неё руку, поэтому в сентябре 2019 женщина с ребёнком стала жить отдельно, сняв квартиру.
В один из вечеров отец ребёнка пришёл к ней и избил – молодая мать написала заявление в полицию, однако правоохранители почему-то не отреагировали.
Сейчас мужчину разыскивает полиция. А девушка после выписки из больницы намерена вернуть ребёнка, которого после случившегося забрали органы власти.
Напомним, 10 октября алкоголик и наркоман в Новосибирске порезал сестру за просьбу починить её ноутбук.
Мария Машанова
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