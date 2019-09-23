Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира

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Новосибирский государственный университет оказался в американском топе; рейтинг публикуется более 30 лет.

НГУ оказался на 424-й строчке престижного американского рейтинга Best Global Universities, который публикуется в журнале U.S. News & World Report уже более 30 лет. В этом году в него вошли 1500 университетов из 81 страны. Примечательно, что среди 17 российских вузов попавший в топ Новосибирский государственный университет находится на четвёртой строчке.

Рейтинг основан на 13 индикаторах, которые включают в себя публикационную активность, количество цитирований, мировую и региональную исследовательскую репутацию.

Напомним, 24 октября стало известно, что сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ.