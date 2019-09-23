Лента новостейПредложить новость
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мираРубрика: общество
25.10.2019 10:38
фото из архива Сиб.фм
Новосибирский государственный университет оказался в американском топе; рейтинг публикуется более 30 лет.
НГУ оказался на 424-й строчке престижного американского рейтинга Best Global Universities, который публикуется в журнале U.S. News & World Report уже более 30 лет. В этом году в него вошли 1500 университетов из 81 страны. Примечательно, что среди 17 российских вузов попавший в топ Новосибирский государственный университет находится на четвёртой строчке.
Рейтинг основан на 13 индикаторах, которые включают в себя публикационную активность, количество цитирований, мировую и региональную исследовательскую репутацию.
Напомним, 24 октября стало известно, что сто тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Драма «детдомовцев» в элитной гимназии дважды собрала аншлаг в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное