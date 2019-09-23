Аналитики назвали стоимость содержания автомобиля в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Следователи отрабатывают три версии исчезновения бердского подростка
Атаку на колонну военной техники отразил спецназ под Новосибирском
Школьники из элитного лицея в Новосибирске пожаловались на очереди в туалет
«Закинь орлу на мобилку»: птицы «развели» новосибирских волонтёров на деньги
Андрей Травников возглавил «Единую Россию» в Новосибирской области
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Аналитики назвали стоимость содержания автомобиля в НовосибирскеРубрика: общество
25.10.2019 14:05
Фото с сайта pixabay.com
В последнее воскресенье октября в России отмечается День автомобилиста; аналитики одного из финансовых порталов решили выяснить, сколько денег тратят новосибирцы на машину и её обслуживание.
Новосибирские автомобилисты платят за содержание автомобилей больше, чем в других регионах. К такому выводу пришли аналитики портала Яндекс.Деньги. В исследовании учитывались платежи за бензин, автозапчасти и аксессуары, ремонт и техобслуживание, мойку, шиномонтаж и штрафы за нарушения правил дорожного движения и техрегламентов.
Так, за бензин автолюбители из Новосибирска платят в среднем на 140 рублей больше, чем в других регионах – 959 рублей. Выше средний чек и за приобретаемые автозапчасти и аксессуары. Если в России этот показатель равен 1632 рублям, то в столице Сибири – 1814 рублям.
Дороже обходятся и услуги мойки и шиномнтажа. Средний чек в Новосибирске – 1130 рубля, в то время как среднероссийский показатель – 940 рублей.
Зато на техобслуживание и ремонт автомобиля новосибирцы тратят 3644 рубля, это на 1076 рублей меньше, чем в среднем по России. Меньше наши земляки оплачивают различных штрафов в ГИБДД. Сумма среднего штрафа составила 461 рубль, в то время как среднероссийский показатель равен 531 рублю.
Из городов Сибири в топ-3 населённых пунктов с самыми большими чеками попали Омск и Красноярск. В Омске самый большой средний чек за бензин – 1204 рубля, и второе место за покупки запчастей и аксессуаров – 2505. А Красноярск на втором месте по средней сумме штрафа ГИБДД – 579 рублей.
При этом Красноярск дважды оказался на третьем месте по стоимости техобслуживания и ремонта – 993 рубля, а также за услуги шиномонтажа и мойки – 397 рублей. Омск – на втором месте по сумме оплаченных штрафов в ГИБДД – 449 рублей.
Напомним, 23 октября в Новосибирске назвали автомобили, владельцы которых заплатили самый большой транспортный налог.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Следователи отрабатывают три версии исчезновения бердского подростка
Атаку на колонну военной техники отразил спецназ под Новосибирском
Школьники из элитного лицея в Новосибирске пожаловались на очереди в туалет
«Закинь орлу на мобилку»: птицы «развели» новосибирских волонтёров на деньги
Андрей Травников возглавил «Единую Россию» в Новосибирской области
Американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира
Новосибирские приставы объяснили проезд служебных машин под «кирпич»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
События выходных: день скорби и шутки ценою в жизнь
Как пережить траур, не забыв про юмор, и дотянуться до зв...
События выходных: потепление, «Снайперы» и дискотека Евросоюза
Как пережить остывшие батареи ...
Успешный период
В национальном рейтинге губернаторов Андрей Травников поднялс...
Новости по теме
Популярное