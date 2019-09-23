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Аналитики назвали стоимость содержания автомобиля в Новосибирске

Рубрика: общество

25.10.2019 14:05

Фото с сайта pixabay.com

В последнее воскресенье октября в России отмечается День автомобилиста; аналитики одного из финансовых порталов решили выяснить, сколько денег тратят новосибирцы на машину и её обслуживание.

Новосибирские автомобилисты платят за содержание автомобилей больше, чем в других регионах. К такому выводу пришли аналитики портала Яндекс.Деньги. В исследовании учитывались платежи за бензин, автозапчасти и аксессуары, ремонт и техобслуживание, мойку, шиномонтаж и штрафы за нарушения правил дорожного движения и техрегламентов.

Так, за бензин автолюбители из Новосибирска платят в среднем на 140 рублей больше, чем в других регионах – 959 рублей. Выше средний чек и за приобретаемые автозапчасти и аксессуары. Если в России этот показатель равен 1632 рублям, то в столице Сибири – 1814 рублям.

Дороже обходятся и услуги мойки и шиномнтажа. Средний чек в Новосибирске – 1130 рубля, в то время как среднероссийский показатель – 940 рублей. 

Зато на техобслуживание и ремонт автомобиля новосибирцы тратят 3644 рубля, это на 1076 рублей меньше, чем в среднем по России. Меньше наши земляки оплачивают различных штрафов в ГИБДД. Сумма среднего штрафа составила 461 рубль, в то время как среднероссийский показатель равен 531 рублю.

Из городов Сибири в топ-3 населённых пунктов с самыми большими чеками попали Омск и Красноярск. В Омске самый большой средний чек за бензин – 1204 рубля, и второе место за покупки запчастей и аксессуаров – 2505. А Красноярск на втором месте по средней сумме штрафа ГИБДД – 579 рублей.

При этом Красноярск дважды оказался на третьем месте по стоимости техобслуживания и ремонта – 993 рубля, а также за услуги шиномонтажа и мойки – 397 рублей. Омск – на втором месте по сумме оплаченных штрафов в ГИБДД – 449 рублей.

Напомним, 23 октября в Новосибирске назвали автомобили, владельцы которых заплатили самый большой транспортный налог. 

 

Анатолий Якимов

Теги: автомобили рейтинги Новосибирск

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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