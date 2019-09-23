Андрей Травников возглавил «Единую Россию» в Новосибирской области

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Андрей Травников возглавил «Единую Россию» в Новосибирской областиРубрика: политика
25.10.2019 11:32
фото с сайта правительства НСО
Губернатор Новосибирской области назначен секретарём регионального отделения партии «Единая Россия»; такие же посты получили главы 12 других регионов.
Главы тринадцати регионов России возглавят местные отделения «Единой России». Президиум Генерального совета партии согласовал их кандидатуры. В списке значится и губернатор Новосибирской области, сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.
«Мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле её реализуем. У наших коллег огромный опыт», – заявил Турчак.
Назначения получили главы Адыгейского, Башкортостанского, Кабардино-Балкарского, Якутского, Приморского, Ставропольского, Брянского, Кировского, Мурманского, Нижегородского, Новосибирского, Самарского и Севастопольского отделений.
Отмечается, что ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу руководителей регионов возглавить отделения партии.
Андрей Травников будет находиться в статусе исполняющего обязанности секретаря НРО «Единая Россия» до партийной конференции, которая состоится в начале ноября. Ожидается, что на ней губернатор Новосибирской области будет официально утверждён на этом посту.
Напомним, 24 октября стало известно о смене секретаря отделения «Единой России» в Новосибирском районе.
Алёна Коврова
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