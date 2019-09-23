Атаку на колонну военной техники отразил спецназ под Новосибирском

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Атаку на колонну военной техники отразил спецназ под НовосибирскомРубрика: общество
25.10.2019 13:47
Фото предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
Атаку условного противника на колонну военной техники отразили подразделения спецназа Центрального военного округа; в Новосибирской области прошли тактико-специальные учения.
Во время учений, прошедших в Новосибирской области, подразделение специального назначения смогло отразить атаку условного противника. По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, группа спецназа, двигаясь на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун-К», по замыслу учений проводили разведку, чтобы военная колонна смогла пройти беспрепятственно. В какой-то момент они попали в засаду, устроенную условным противником.
Спецназовцы закрыли от огня противника десантную группу бронеавтомобилем «Тигр», которые выходили из «Тайфуна-К». При помощи оптико-электронного комплекса разведки «Ирония» они обнаружили подходящие силы противника. Для уничтожения противника они использовали гранатомёт АГС-17 «Пламя», которые установлены на «Тиграх».
Кроме того, в ходе учений спецназовцы отработали подавление огневых точек противника снайперскими парами, ведущими огонь на дистанции до одного километра.
В пресс-службе уточнили, что на учениях было задействовано около 700 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники. Манёвры проходили в преддверии профессионального праздника военнослужащих спецназа, который отмечается 24 октября.
Напомним, 10 сентября военнослужащие Восточного военного округа во время учений взорвали пусковые установки крылатых ракет.
Анатолий Якимов
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