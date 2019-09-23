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Бюджет Новосибирской области на 2020 год отправлен на утверждение в заксобрание региона

Рубрика: экономика

25.10.2019 15:23

Фото с сайта pixabay.com

Главный финансовый документ региона внесён на обсуждение депутатов Законодательного собрания Новосибирской области; ранее проект бюджета был рассмотрен на заседании регионального правительства.

В пятницу, 25 октября, министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области внесло на рассмотрении Законодательного собрания региона проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», сообщает пресс-служба областного правительства. Среди приоритетных задач в главном финансовом документе названы: обеспечение населения жизненно важными социальными услугами, предоставление жителям мер социальной поддержки, государственная поддержка экономики в сферах сельского хозяйства, транспорта, инвестиционной активности, задачи управления дорожным комплексом, подготовки региона к отопительному сезону и другие направления.

В проекте бюджета на 2020 год включены 37 региональных проектов с общим объёмом финансирования 29 миллиардов рублей. Из них 23 млрд будут направлены в развитие человеческого капитала. На создание комфортной городской среды направят 5 млрд рублей.

Доходная часть бюджета 2020 составит более 172,8 млрд рублей. Расходы составят 177,5 млрд рублей с учётом переходящих остатков этого года. Дефицит – 4,6 млрд рублей.

Напомним, 21 октября в правительстве Новосибирской области объявили об увеличении доходов работников бюджетной сферы. 

Анатолий Якимов

Теги: бюджет деньги Правительство Новосибирской области доходы

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сегодня 14:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:12 Общество 0 Коммент.

Аналитики назвали стоимость содержания автомобиля в Новосибирске

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Известный по скандалу с автоинспектором помощник прокурора Савицкий стал адвокатом в Новосибирске

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:31 Политика 0 Коммент.

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сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

В МЧС назвали лучший город Новосибирской области

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:27 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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