Бюджет Новосибирской области на 2020 год отправлен на утверждение в заксобрание региона

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Бюджет Новосибирской области на 2020 год отправлен на утверждение в заксобрание регионаРубрика: экономика
25.10.2019 15:23
Фото с сайта pixabay.com
Главный финансовый документ региона внесён на обсуждение депутатов Законодательного собрания Новосибирской области; ранее проект бюджета был рассмотрен на заседании регионального правительства.
В пятницу, 25 октября, министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области внесло на рассмотрении Законодательного собрания региона проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», сообщает пресс-служба областного правительства. Среди приоритетных задач в главном финансовом документе названы: обеспечение населения жизненно важными социальными услугами, предоставление жителям мер социальной поддержки, государственная поддержка экономики в сферах сельского хозяйства, транспорта, инвестиционной активности, задачи управления дорожным комплексом, подготовки региона к отопительному сезону и другие направления.
В проекте бюджета на 2020 год включены 37 региональных проектов с общим объёмом финансирования 29 миллиардов рублей. Из них 23 млрд будут направлены в развитие человеческого капитала. На создание комфортной городской среды направят 5 млрд рублей.
Доходная часть бюджета 2020 составит более 172,8 млрд рублей. Расходы составят 177,5 млрд рублей с учётом переходящих остатков этого года. Дефицит – 4,6 млрд рублей.
Напомним, 21 октября в правительстве Новосибирской области объявили об увеличении доходов работников бюджетной сферы.
Анатолий Якимов
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