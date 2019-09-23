Чиновника мэрии Новосибирска арестовали на два месяца

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Чиновника мэрии Новосибирска арестовали на два месяцаРубрика: политика, общество
25.10.2019 18:36
Фото с сайта мэрии Новосибирска
По подозрению во взятке заключили под стражу главу комитета по земельным работам Игоря Леончикова; предварительно, дело возбудили из-за взятки в 110 тысяч рублей.
Начальника комитета по выдаче разрешений на проведение земельных работ Игоря Леончикова суд арестовал на два месяца по подозрению во взятке. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Коммерсантъ-Сибирь". Предварительно сообщается о размере взятки в 110 тысяч рублей.
По данным издания, чиновника задержали 23 октября. Следствие возбудило уголовное дело по факту взятки в особо крупном размере. Силовики мотивировали заключение под стражу тем, что подозреваемый может оказывать давление на свидетелей.
Издание сообщает, что во время судебного заседания Игорю Леончикову стало плохо. Супруга подозреваемого предлагала внести залог в размере 500 тысяч рублей. Как сообщила помощник прокурора Центрального района Ксения Короед, прокуратура не стала препятствовать заключению чиновника под стражу.
Напомним, 21 октября Сиб.фм писал, на каких взятках ловили коррупционеров в Новосибирске.
Эмиль Фукс
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