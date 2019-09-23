Число жертв забайкальского стрелка выросло

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Солдат-срочник открыл стрельбу на территории воинской части; стрелявший задержан.

Команда минобороны вылетела на место ЧП, в забайкальскую часть, где вечером 25 октября солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. На данный момент известно, что первоначальное число жертв выросло с семи до восьми погибших. Среди погибших двое офицеров. Ещё два человека пострадали, но их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошёл в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае. Во время смены караула срочник из ремонтно-технической бригады начал стрелять по своим сослуживцам из табельного оружия. Как предположили специалисты минобороны, у молодого человека случился нервный срыв “вызванный личными обстоятельствами”.

Военные следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Стрелок задержан.

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