До конца года достроят десять детсадов в Новосибирске

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До конца 2019 года места в дошкольных учреждениях получат 1600 детей; всего за год построили 7 садов.

В Новосибирске достроят десять детских садов в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Места получат не менее 1600 детей дошкольного возраста.

«В этом году мы сдаём 10 детских садов. Шесть из них курирует управление капитального строительства мэрии Новосибирска, один – УКС области. Все объекты возводятся в рамках федеральной программы. Ещё два детсада строятся по программе «Жилище», и один детский сад, который находится в Ленинском районе (микрорайон «Затон»), мы выкупаем у застройщика. Итого – 1600 дополнительных мест для дошколят», – сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, в ближайшие два года начнут работать ещё 13 детских садов. Несмотря на высокие темпы строительства дошкольных учреждений, остаётся актуальной проблема нехватки мест в детсадах.

«Сегодня детские сады посещают 89 тыс. ребятишек от 1,5 до 3-х лет. В этом году мы приняли свыше 22 тысяч дошколят. Треть из них – в возрасте от полутора до трёх, две трети – от трёх до семи лет. Поэтому проблема нехватки дошкольных мест остаётся актуальной», — добавил мэр.

Всего за 2019 год в Новосибирске построили семь детских садов в Ленинском, Дзержинском, Октябрьском и Кировском районах города.

Напомним, сегодня власти рассказали о сроках и стоимости строительства перинатального центра в Новосибирске.