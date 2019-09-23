5 баллов
0
64 71.12
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Застрелил семерых сослуживцев солдат-срочник в Сибири

сегодня 19:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти взяли на особый контроль долгострой в «Новомарусино»

сегодня 19:11 Общество 0 Коммент.

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

сегодня 18:47 Культура 0 Коммент.

Чиновника мэрии Новосибирска арестовали на два месяца

сегодня 18:36 Политика 0 Коммент.

До конца года достроят десять детсадов в Новосибирске

сегодня 18:16 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых страшных ДТП за минувшую неделю

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Два первых мотоотсека Новосибирского авиазавода отправлены в Казань

сегодня 17:56 Общество 0 Коммент.

Малолитражки на пути бульдозеров: новосибирцы пытаются остановить добычу песка под окнами домов

сегодня 17:47 Общество 0 Коммент.

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушке из Новосибирска

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Скромнее надо быть: Новосибирск попал в рейтинг «хвастливых» городов

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Нищий пенсионер угрожал стать смертником и подорвать суд в Новосибирске

сегодня 16:52 Общество 0 Коммент.

В заксобрание региона правительство Новосибирской области внесло проект бюджета на 2020 год

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

«Юбилейные» объекты открылись в Искитиме в рамках нацпроектов

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

«Они решили совершить дерзкий побег»: в Новосибирске найденным щенкам нужен хозяин

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

На форуме OpenBio в Новосибирской области обсуждают биологию старения и антивозрастную медицину

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

С шиком-блеском: по пятницам новосибирцы не экономят на такси

сегодня 14:32 Общество 0 Коммент.

Унылая пора: специалисты рассказали, как новосибирцам пережить осеннюю хандру

сегодня 14:30 Общество 0 Коммент.

Призывники Новосибирска отправились служить

сегодня 14:23 Общество 0 Коммент.

Аналитики назвали стоимость содержания автомобиля в Новосибирске

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Два первых мотоотсека Новосибирского авиазавода отправлены в Казань

Рубрика: общество

25.10.2019 17:56

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского авиационного завода имени Валерия Чкалова

Новосибирский авиазавод имени Валерия Чкалова оправил первую продукцию в Казань, это два мотоотсека для бомбардировщика Ту-160М2.

Почти 10 месяцев специалисты Новосибирского завода имени Валерия Чкалова, филиала ПАО «Сухой» изготавливали мотоотсеки для предприятия-партнёра. Ту-160М2 – крупнейший в мире самолёт – изготавливается на Казанском авиазаводе имени С. П. Горбунова, филиале ПАО «Туполев». 

Как сообщили в пресс-службе НАЗ имени Чкалова, предприятие впервые участвовало в создании таких крупногабаритных изделий и успешно освоило их производство. При создании мотоотсеков бомбардировщика использовалась электронная модель.

«Производственный участок по работе над Ту-160 был оснащён современной мощной компьютерной техникой, а сотрудники предприятия прошли специальное обучение», – пояснили в пресс-службе. 

Завод освоил большой объём техпроцессов при производстве мотоотсеков и нового инструмента. 

Сборка крупногабаритных изделий велась в две смены. После того как отсеки приняли сотрудники военного представительства, их проверили на герметичность. После этого крупногабаритные изделия упаковали и 24 октября отправили в Казань. 

По словам директора агрегатного и сборочного производства военной авиационной техники Олега Кислицы, успешное производство новых изделий – это прежде всего заслуга всего коллектива.

«В кратчайшие сроки внедрены новые технологические процессы, осуществлён запуск нового оборудования, созданы новые участки. И самое главное – создан огромный задел, который в дальнейшем будет направлен на освоение новых видов продукции на предприятии», – подчеркнул Олег Кислица.

Напомним, 9 октября стало известно, что правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода. 

 

Анатолий Якимов

Теги: авиация производство Новосибирск завод

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Застрелил семерых сослуживцев солдат-срочник в Сибири

сегодня 19:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти взяли на особый контроль долгострой в «Новомарусино»

сегодня 19:11 Общество 0 Коммент.

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

сегодня 18:47 Культура 0 Коммент.

Чиновника мэрии Новосибирска арестовали на два месяца

сегодня 18:36 Политика 0 Коммент.

До конца года достроят десять детсадов в Новосибирске

сегодня 18:16 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых страшных ДТП за минувшую неделю

сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

Два первых мотоотсека Новосибирского авиазавода отправлены в Казань

сегодня 17:56 Общество 0 Коммент.

Малолитражки на пути бульдозеров: новосибирцы пытаются остановить добычу песка под окнами домов

сегодня 17:47 Общество 0 Коммент.

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушке из Новосибирска

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Скромнее надо быть: Новосибирск попал в рейтинг «хвастливых» городов

сегодня 16:59 Общество 0 Коммент.

Нищий пенсионер угрожал стать смертником и подорвать суд в Новосибирске

сегодня 16:52 Общество 0 Коммент.

В заксобрание региона правительство Новосибирской области внесло проект бюджета на 2020 год

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

«Юбилейные» объекты открылись в Искитиме в рамках нацпроектов

сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

«Они решили совершить дерзкий побег»: в Новосибирске найденным щенкам нужен хозяин

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

На форуме OpenBio в Новосибирской области обсуждают биологию старения и антивозрастную медицину

сегодня 15:15 Общество 0 Коммент.

С шиком-блеском: по пятницам новосибирцы не экономят на такси

сегодня 14:32 Общество 0 Коммент.

Унылая пора: специалисты рассказали, как новосибирцам пережить осеннюю хандру

сегодня 14:30 Общество 0 Коммент.

Призывники Новосибирска отправились служить

сегодня 14:23 Общество 0 Коммент.

Аналитики назвали стоимость содержания автомобиля в Новосибирске

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.12.2018

Аэропорт Толмачёво имени Покрышкина: за и против

И...

Читать далее
Image
16.11.2018

«Вертушка» по пути в будущее

Сможет ли вертолётная площадка открыть...

Читать далее
Image
19.04.2018

Аэропорты за субсидии и против Москвы

Сибирские аэропорты п...

Читать далее
Image
12.10.2016

Хроника омской авиакатастрофы

О самой крупной катастрофе в истор...

Читать далее
Image
19.07.2016

Самолёт и пельмени

Какие продукты дал миру Новосибирск

Читать далее
Image
22.03.2016

Ускоритель заряженных идей

Участники и эксперты последней Зимней шк...

Читать далее

Новости по теме

Аналитики назвали стоимость содержания автомобиля в Новосибирске сегодня 14:05 Программа XIII Международного Рождественского фестиваля искусств – 2019 в Новосибирске сегодня 12:27

Популярное

Image

Лайфхак дня: как сделать обувь не скользкой

Image

Топ-5 самых горячих фитнес-тренеров Новосибирска

Image

Создателей «Бахетле» признали банкротами в Новосибирске

Image

Дорого-богато: топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким трансп...

Image

Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотн...

Image

«Слёт клуба любителей летней резины»: в массовом ДТП в Новосибирс...

Image

Кыргызская полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокск...

Image

«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментиров...

Image

«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии За...

Image

Владелец «Бентли» в Новосибирске заплатит почти 300 тысяч рублей ...

Image

Доходы бюджетников вырастут в следующие три года

Image

С собой – перекус, фонари и рации: волонтёры выдвинулись на поиск...

Image

За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны ...