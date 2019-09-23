Два первых мотоотсека Новосибирского авиазавода отправлены в Казань

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Два первых мотоотсека Новосибирского авиазавода отправлены в КазаньРубрика: общество
25.10.2019 17:56
Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского авиационного завода имени Валерия Чкалова
Новосибирский авиазавод имени Валерия Чкалова оправил первую продукцию в Казань, это два мотоотсека для бомбардировщика Ту-160М2.
Почти 10 месяцев специалисты Новосибирского завода имени Валерия Чкалова, филиала ПАО «Сухой» изготавливали мотоотсеки для предприятия-партнёра. Ту-160М2 – крупнейший в мире самолёт – изготавливается на Казанском авиазаводе имени С. П. Горбунова, филиале ПАО «Туполев».
Как сообщили в пресс-службе НАЗ имени Чкалова, предприятие впервые участвовало в создании таких крупногабаритных изделий и успешно освоило их производство. При создании мотоотсеков бомбардировщика использовалась электронная модель.
«Производственный участок по работе над Ту-160 был оснащён современной мощной компьютерной техникой, а сотрудники предприятия прошли специальное обучение», – пояснили в пресс-службе.
Завод освоил большой объём техпроцессов при производстве мотоотсеков и нового инструмента.
Сборка крупногабаритных изделий велась в две смены. После того как отсеки приняли сотрудники военного представительства, их проверили на герметичность. После этого крупногабаритные изделия упаковали и 24 октября отправили в Казань.
По словам директора агрегатного и сборочного производства военной авиационной техники Олега Кислицы, успешное производство новых изделий – это прежде всего заслуга всего коллектива.
«В кратчайшие сроки внедрены новые технологические процессы, осуществлён запуск нового оборудования, созданы новые участки. И самое главное – создан огромный задел, который в дальнейшем будет направлен на освоение новых видов продукции на предприятии», – подчеркнул Олег Кислица.
Напомним, 9 октября стало известно, что правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода.
Анатолий Якимов
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