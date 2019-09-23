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Экс-председателя арбитражного суда нашли с простреленной головой

Рубрика: проиcшествия

25.10.2019 20:39

фото pixabay.com

Мужчину обнаружили на даче, рядом с ним лежал пистолет; Следком начал проверку. 

Следственный комитет по Иркутской области начал доследственную проверку по факту обнаружения в одном из домов Иркутского района мужчины с огнестрельной раной головы. По сообщению местных СМИ пострадавшим оказался бывший председатель регионального арбитражного суда Виктор Юдин. 

Как сообщается на сайте Следкома, пострадавший был обнаружен на своей даче в Иркутском районе утром 20 октября. Однако известно о ЧП стало только сегодня, после публикации в СМИ. 

“Утром 20 октября 2019 года в одном из домов в Иркутском районе был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним находился пистолет. Потерпевший госпитализирован. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области проводится доследственная проверка”, — говорится в официальном сообщении ведомства, которое появилось на сайте в 20:40 по местному времени. 

По информации источников, знакомых с ситуацией, в настоящее время Виктор Юдин находится в коме. 

Напомним, сегодня в Забайкалье солдат-срочник расстрелял сослуживцев. 

Татьяна Картавых

Теги: Иркутская область Следственный комитет арбитражный суд погиб человек огнестрельное ранение

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сегодня 20:39 Хроника 0 Коммент.

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

сегодня 20:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:16 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:52 Общество 0 Коммент.

В заксобрание региона правительство Новосибирской области внесло проект бюджета на 2020 год

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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