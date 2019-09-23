Экс-председателя арбитражного суда нашли с простреленной головой

фото pixabay.com

Мужчину обнаружили на даче, рядом с ним лежал пистолет; Следком начал проверку.

Следственный комитет по Иркутской области начал доследственную проверку по факту обнаружения в одном из домов Иркутского района мужчины с огнестрельной раной головы. По сообщению местных СМИ пострадавшим оказался бывший председатель регионального арбитражного суда Виктор Юдин.

Как сообщается на сайте Следкома, пострадавший был обнаружен на своей даче в Иркутском районе утром 20 октября. Однако известно о ЧП стало только сегодня, после публикации в СМИ.

“Утром 20 октября 2019 года в одном из домов в Иркутском районе был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним находился пистолет. Потерпевший госпитализирован. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области проводится доследственная проверка”, — говорится в официальном сообщении ведомства, которое появилось на сайте в 20:40 по местному времени.

По информации источников, знакомых с ситуацией, в настоящее время Виктор Юдин находится в коме.

Напомним, сегодня в Забайкалье солдат-срочник расстрелял сослуживцев.