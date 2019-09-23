Экстренное предупреждение МЧС: шквалистый ветер и гололёд

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МЧС предупреждает о сильном ухудшении погоды в Новосибирской области; ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.

В Новосибирской области ожидаются сильные осадки, гололёд и ветер 27 и 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Возможен обрыв проводов и падение кровли с крыш.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабозакреплённых конструкций, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП», – сообщает ведомство.

Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров. Также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, образование гололёда.

«Населению во время сильного ветра рекомендуется закрыть окна и двери, родителям необходимо следить за досугом детей и не отпускать их одних на улицу. Также следует проявлять осторожность: обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов. Автомобилистам нельзя парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями», – добавили в МЧС