Известный по скандалу с автоинспектором помощник прокурора Савицкий стал адвокатом в Новосибирске

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Экс-помощник прокурора Железнодорожного района вышел в отставку и сменил роль обвинителя на адвокатскую деятельность; сегодня он защищает клиентов, ставших фигурантами уголовных дел.

Бывший прокурорский работник Василий Савицкий сменил профиль. Как стало известно Сиб.фм, после 20 лет работы экс-помощник прокурора Железнодорожного района вышел на досрочную пенсию, сдал экзамены в адвокатуре и стал работать в одной из коллегий адвокатов Новосибирска.

Имя Савицкого приобрело широкую известность в 2006 году. Тогда жители Новосибирска пристально следили за противостоянием в суде двух представителей правоохранительных органов: помощника прокурора Василия Савицкого и автоинспектора Александра Бугурнова.

В суд стороны привёл конфликт на дороге. На Красном проспекте сотрудники ГИБДД остановили иномарку, проскочившую перекрёсток на красный свет. В автомобиле находился помощник прокурора. По свидетельствам очевидцев, водитель был пьян и с места происшествия, заявив о своём особом служебном положении, скрылся. Позже Савицкий был задержан возле собственного подъезда и доставлен в отделение. А его автомобиль увезли на штрафстоянку.

Работник прокуратуры своё алкогольное опьянение отрицал, водительских прав не лишился и сохранил свою должность.

После инцидента к ответственности был привлечён автоинспектор. Александра Бугурнова осудили за превышение должностных полномочий. Позже он добился пересмотра своего дела и отмены обвинительного приговора.

Сегодня бывший обвинитель и участник уголовного дела выступает в роли адвоката.

«Везде есть возможность манёвра, везде работа с людьми», – комментирует он новую сферу деятельности.

Как отметил Савицкий в разговоре с корреспондентом Сиб.фм, сейчас у него примерно пять-шесть доверителей. В основном он работает в сфере уголовного права.

Напомним, в сентябре в Новосибирске правоохранители искали лжеадвокатов.