Каким специалистам в Новосибирске проще найти работу без опыта

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Каким специалистам в Новосибирске проще найти работу без опытаРубрика: общество
25.10.2019 10:07
Фото с сайта pixabay.com
Найти работу в Новосибирске просто; ведущий сервис по поиску персонала выяснил, на какие должности примут человека без трудового опыта.
Каких специалистов чаще всего искали работодатели в Новосибирске, выяснили аналитики портала «Работа.ру». По результатам исследования, самыми востребованными профессиями в Новосибирске оказались рабочий, водитель, охранник и другие. Однако проще всего устроиться на работу, не имея специальности, можно только на должность уборщика. Порядка 75 % работодателей не ищут на эту вакансию людей с опытом. Ещё 25 % требуют специалистов с опытом 1-2 года.
Невысокие требования у работодателей к рабочим и грузчикам. Без опыта работы на эти должности могут быть приняты 71,8 % и 72,2 % соискателей соответственно.
Среди инженеров, машинистов и техников работодатель ищет соискателей с опытом работы 3-4 года. Кроме того, 70 % поваров, имеющих стаж 1-2 года, смогут легко найти себе новую работу.
Напомним, в середине августа Минтруд запретил женщинам работать более чем по ста специальностям.
Анатолий Якимов
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